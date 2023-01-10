Первый трейлер «Бо боится» от режиссера «Солнцестояния»

Кинокомпания A24 опубликовала первый трейлер драмы с элементами комедии «Бо боится» от режиссера «Солцестояния» Ари Астера.
Главную роль в фильме исполняет звезда «Джокера» Хоакин Феникс.
В центре сюжета будет параноик по имени Бо, который отправится в «эпическое путешествие», чтобы вернуться домой к матери. И, похоже, часть событий фильма развернутся в его сознании.
Премьера картины состоится в апреле 2023 года.
Трейлер
Постер
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