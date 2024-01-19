Первый трейлер игры Indiana Jones and the Great Circle

Lucasfilm Games и Machine Games опубликовали первый трейлер экшена от первого лица Indiana Jones and the Great Circle.
В ролике показали решение головоломок, стелс-эпизоды и боевую систему с применением хлыста.
Внешне Индиана Джонс похож на героя Харрисона Форда, а вот голос в игре ему подарил Том Бейкер.
Релиз состоится до конца 2024 года на ПК и XSX/S. В игре будут русские субтитры.
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Редактор
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