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    Новости

    Первый трейлер «Лунного рыцаря». Следующий сериал Marvel выйдет 30 марта

    18 января 2022
    18.01.2022
    1028
    0 минут на чтение

    Marvel показала первый трейлер «Лунного рыцаря» — следующего супергеройского сериала. Студия немного перетасовала расписание релизов, и теперь шоу с Оскаром Айзеком стартует раньше прочих проектов — 30 марта.

    Трейлер фокусируется на мирной жизни Стивена Гранта — это одна из личностей Лунного рыцаря. Судя по всему, он забыл свою прошлую жизнь — жизнь наёмника Марка Спектора. И теперь слышит её отголоски во снах. Но вскоре призраки прошлого настигают героя — и рано или поздно ему придётся снова надеть костюм Лунного рыцаря.

    Постер

    Первый трейлер «Лунного рыцаря». Следующий сериал Marvel выйдет 30 марта 1

    Главную роль воплотил Оскар Айзек («Дюна», «Звёздные войны»). Его антагониста сыграл Итан Хоук («Гаттака», «Тренировочный день»).  Шоураннером выступает Джереми Слейтер, работавший над «Академией Амбрелла».

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     Александр Стрепетилов |  25.12.2021

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