Первый трейлер «Лунного рыцаря». Следующий сериал Marvel выйдет 30 марта

Marvel показала первый трейлер «Лунного рыцаря» — следующего супергеройского сериала. Студия немного перетасовала расписание релизов, и теперь шоу с Оскаром Айзеком стартует раньше прочих проектов — 30 марта.

Трейлер фокусируется на мирной жизни Стивена Гранта — это одна из личностей Лунного рыцаря. Судя по всему, он забыл свою прошлую жизнь — жизнь наёмника Марка Спектора. И теперь слышит её отголоски во снах. Но вскоре призраки прошлого настигают героя — и рано или поздно ему придётся снова надеть костюм Лунного рыцаря.

Постер

Главную роль воплотил Оскар Айзек («Дюна», «Звёздные войны»). Его антагониста сыграл Итан Хоук («Гаттака», «Тренировочный день»). Шоураннером выступает Джереми Слейтер, работавший над «Академией Амбрелла».