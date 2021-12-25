Будущие сериалы Marvel: «Лунный рыцарь», «Мисс Марвел», «Секретное вторжение» и другие 

В 2021-м масштабный план Marvel Studios начал претворяться в жизнь — стали выходить сериалы про персонажей киновселенной. Каждый сезон — почти как полноценный фильм, со звёздами и большими бюджетами. Но при этом сериалы избавлены от суматохи и скомканности фильмов, экранного времени хватает, чтобы раскрыть старых и новых персонажей, показать удивительные уголки вселенной и неспешно продвинуть сюжет.

В минувшем году студия выпустила четыре сериала — и то ли ещё будет. В Marvel анонсировали уйму проектов: от истории наёмника с расстройством личности и благословением египетского бога до конспирологического триллера про вторжение пришельцев-двойников. А ещё — мультсериалы про зомби и Человека-паука!

В этом материале мы расписали все ближайшие проекты Marvel Studios — сразу на пару лет вперёд. Глядишь, за это время в России появится-таки легальный Disney+.

Четвёртая фаза

Лунный рыцарь

Moon Knight

Когда и где? Когда-то в 2022-м.

Что? Нечто среднее между супергероикой и мистическим боевиком.

О чём? О бывшем морском пехотинце Марке Спекторе. Когда-то он работал в спецслужбах и участвовал в военных операциях, пока однажды в Египте его едва не убили. Марк выжил и стал проводником силы египетского бога луны Хонсу. Теперь, надев маску, он вершит правосудие. Разумеется, во имя луны.

Чего ждём? Чего-то в духе сериалов Marvel-Netflix с Сорвиголовой и Карателем. Да, компания вряд ли позволит настолько жестить, но Кевин Файги и создатели говорят, что намерены выдержать мрачный тон. Судя по утёкшему отрывку, с боевыми сценами тоже всё должно быть в порядке (но лучше дождаться хотя бы трейлера).

Впрочем, чтобы сериал оказался хорошим, достаточно почаще показывать лицо главного героя, которого играет Оскар Айзек («Дюна», «Звёздные войны»). Шоураннером выступает Джереми Слейтер, работавший над «Академией Амбрелла».

В Marvel сразу стали позиционировать сериал как историю героя с диссоциативным расстройством личности. Вполне закономерный ход, учитывая происхождение персонажа в комиксах и желание компании всё больше уделять внимание ментальным травмам в своих проектах (например, в «ВандаВижене»).

Женщина-Халк

She-Hulk

Когда и где? Когда-то в 2022-м.

Что? Нечто среднее между супергероикой и криминальным детективом.

О чём? О Дженнифер Уолтерс, двоюродной сестре Брюса Беннера. Она открывает в себе способности Халка после того, как ей перелили кровь Беннера. Но у героини эти силы работают иначе — Дженнифер сохраняет личность, интеллект и эмоциональный контроль.

Чего ждём? Юридическую драму, только с налётом супергеройщины. Уолтерс — адвокат, а значит, ей предстоит не только бить морды плохишам в переулках, но и потом вести по этим случаям дела, а кого-то, может, и защищать! Главная изюминка — Женщина-Халк, подобно Дэдпулу, умеет пробивать четвёртую стену. Эту особенность не оставили без внимания даже в крошечном тизере. Больше всего такой приём напоминает то, что было в недавней комедии «Дрянь».

Уолтерс играет Татьяна Маслани, которой не впервой воплощать разные аспекты одной героини (в сериале «Тёмное дитя» у неё аж семь образов!). Помимо Руффало, в «Женщине-Халк» появится и Тим Рот, воплотивший Мерзость. По слухам, стоит ждать и ещё одного популярного адвоката из комиксов Marvel — прямиком из Адской кухни.

Шоураннер «Женщины-Халк» — Джессика Гао, писавшая сценарии для «Рика и Морти», «Кремниевой долины», «Робоцыпа» и отменённой анимационной комедии по «Звёздным войнам» Detours от, опять же, авторов «Робоцыпа».

Мисс Марвел

Ms. Marvel

Когда и где? Когда-то в 2022-м (перенос с 2021-го).

Что? Подростковая супергероика.

О чём? О Камале Хан, девушке пакистанского происхождения из Джерси-Сити. Она большая поклонница Мстителей, а особенно в восторге от Кэрол Дэнверс, Капитана Марвел. Однажды Камала открывает в себе необычные способности, и теперь ей предстоит как-то приспособиться к жизни с ними. Возможно, в этом ей как раз поможет Кэрол.

Чего ждём? Истории в духе первых фильмов про Человека-паука. Камала ещё подросток, поэтому перед ней стоит задача не только совладать с новообретённым даром, но и сохранить его в тайне. И при этом не забывать про бытовые обязанности! По слухам, способности Камалы в сериале будут отличаться от комиксных — они скорее напоминают суперсилы Капитана Марвел. Никакого растягивания конечностей в духе Мистера Фантастики!

Для Marvel Камала — первая супергероиня-мусульманка, и это важная часть предыстории и окружения персонажа. В мейнстриме в целом не так много сериалов с героями-мусульманами, и для студии «Мисс Марвел» станет ключевым проектом в плане репрезентации.

Шоураннером выступает Биша К. Али, которая работала над сценарием «Локи». А Камалу Хан сыграет Иман Веллани.

Тайное вторжение

Secret Invasion

Когда и где? Когда-то в 2022-м.

Что? Нечто среднее между супергероикой и шпионской драмой.

О чём? О тайном вторжении скруллов-оборотней на Землю. Подобный сюжет ждали от «Капитана Марвел», но в итоге в фильме скруллов показали скорее миролюбивыми (по крайней мере, отдельную группу). Сериал призван исправить недоразумение — для этого взяли за основу историю из одноимённого комикса.

Чего ждём? Конспирологического боевика на минималках. Кругом враги, никому нельзя доверять, даже друг может оказаться скруллом! А ещё ждём, что такая глобальная арка значительно повлияет на расстановку сил в рамках Четвёртой фазы КВМ. Ведь сюжетный ход со скруллами позволит создателям иначе взглянуть на какие-то события прошлых фильмов — или даже их переиграть.

Ждём звёздный актёрский состав. К своим ролям возвращаются Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри), Бен Мендельсон (Талос) и Коби Смолдерс (Мария Хилл). Ещё в касте заявлены Кингсли Бен-Адир, Оливия Коулман, Эмилия Кларк, Киллиан Скотт, Кристофер Макдональд. Их роли не раскрываются — известно только, что Бен-Адир играет главного злодея.

Шоураннер — Кайл Брэдстрит. А кому ещё заниматься сериалом про конспирологию и паранойю, как не одному из создателей «Мистера Робота»?

А ещё в Четвёртой фазе ждём…

По этим сериалам очень мало данных, многие ещё лишь в разработке.

Ironheart — экранизация серии комиксов, в которой юная гениальная инженерка Рири Уильямс становится наследницей технологий Старка. Она создаёт свою версию брони Железного человека. На главную роль назначена Доминик Торн («Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Иуда и чёрный мессия»), её героиня появится сперва в сиквеле «Чёрной пантеры». Сценарий пишет Чинака Ходж (сериал «Сквозь снег», перезапуск «Удивительных историй»).

Armor Wars — экранизация ещё одной серии комиксов про наследие Железного человека. Сериал расскажет, что случится, если технологии Старка попадут не в те руки (будто до этого они были в надёжных руках!). Противостоять злодеям будет Джеймс Роудс, он же Воитель, один из обладателей брони Старка. К роли Роудса вернётся Дон Чидл. Сценарий пишет комик и актёр Яссир Лестер («Девчонки», The Carmichael Show). Обещают, что сериал покажет последствия смерти Железного человека.

Сериал про Ваканду — пока что безымянный драматический сериал, над которым будет работать режиссёр «Чёрной пантеры» Райан Куглер. Подробностей практически нет, известно, что контракт об участии подписала Данай Гурира, которая снова сыграет Окойе. Со слов актрисы, шоу расскажет историю становления её героини. Неизвестно, появятся ли в сериале другие актёры из «Пантеры» — особенно остро стоит вопрос об участии Летишии Райт (Шури), из-за которой возникли проблемы на съёмках сиквела, в том числе по причине её антиваксерских убеждений.

Праздничный спецвыпуск «Стражей галактики» — не сериал, а скорее короткометражка для Disney+ от Джеймса Ганна, мостик, ведущий к третьему фильму про Питера Квилла и его друзей. К своим ролям вернутся все ключевые актёры, выпустить планируют в декабре 2022-го.

Будущие проекты

Раздел можно назвать «Пятая фаза», но об этом ещё речи не было. Да и некоторые проекты к фазам привязаны очень условно.

Echo — спин-офф «Соколиного глаза» про Майю Лопез, она же Эхо, которую в сериале сыграла Алаква Кокс. Сценаристами и исполнительными продюсерами назначены Итан Коэн и Эмили Коэн. Итан ранее занимался комедиями «Крепись», «Люди в чёрном 3» и мультфильмом Dreamworks «Плохие парни». Главным сценаристом назначена Марион Дайре («Лучше звоните Солу»). По слухам, в сериал заглянут Сорвиголова и даже Уилсон Фиск собственной персоной.

Agatha: House of Harkness — спин-офф «ВандаВижена» про колдунью Агату Харкнесс. Неподражаемая Кэтрин Хан вернётся к своей роли. А Жак Шэффер, шоураннер «ВандаВижена», займётся сценарием и продюсированием. Деталей пока нет, зато известно, что контракт Хан обещает появление сразу в нескольких проектах — значит, ждём её в других сериалах и фильмах.

Werewolf by Night — то ли сериал, то ли одиночный спецэпизод. Под этим названием выходили две разные серии комиксов (в 1970-х и 2020-м), их объединяла история героя-оборотня. Старая серия рассказывала про Джека Рассела, наследника народа ликантропов. Новая была посвящена Джейку Гомезу, выходцу из индейского народа хопи, чья семья попала под проклятие ликантропии.

Неизвестно, какую версию персонажа возьмут за основу в экранизации. А ещё пока не раскрыли, кто именно пишет сценарий и выступает шоураннером проекта. Мы только знаем, что съёмки начнутся в феврале 2022-го — а на главную роль студия ищет актёра латинского происхождения, примерно тридцатилетнего возраста.

На волне успеха «Что, если…?» Marvel Studios запустили в работу другие мультсериалы.

Spider-Man: Freshman Year будет своеобразным приквелом трилогии про Паука. Мультсериал расскажет, как Питер Паркер стал супергероем в киновселенной Marvel. Анонс обещает «оммаж ранним комиксам про Человека-паука». Главным сценаристом и исполнительным продюсером назначен Джефф Траммел, ранее работавший над мультсериалом «Крейг из царства Ручья» и отдельными эпизодами «Амфибии» и «Дома совы». Marvel Zombies — зрители на ура приняли серию про зомби в мультсериале-антологии «Что, если…?», так что теперь будем смотреть целый сезон о том, как самые могучие супергерои Земли начинают жрать мозги. Мультсериал не станет напрямую следовать событиям этого эпизода, а будет опираться на одноимённую серию комиксов.



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А ещё «Локи» и «Что, если…?» официально продлили на вторые сезоны. Таких новостей о других сериалах пока нет. Есть предположение, что студия будет в целом чаще заказывать новые сериалы, чем продлевать старые. Можно просто перетасовать супергеройский состав, и вот — новая команда в новом деле.