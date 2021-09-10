Первый трейлер мультсериала «Аквамен: Король Атлантиды»

HBO Max опубликовал первый трейлер анимационного сериала «Аквамен: Король Атлантиды» (в оригинале Aquaman: King of Atlantis).
Мультсериал из трех глав расскажет о первых днях Артура в качестве короля Атлантиды, которую нужно защитить от Повелителя Океана, желающего захватить трон.
Проект не связан с фильмом 2018 года Джеймса Вана, однако сам режиссер выступает здесь исполнительным продюсером.
Первая глава «Аквамена: Король Атлантиды» выйдет 14 октября.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Что делать, если у вас суперспособности?
Космические станции, орбитальные города: смелые проекты из прошлого и будущего
Сериалы, которые закончились правильно (уж точно лучше, чем «Игра престолов»)
Фэнтези-сериалы, на которые мы надеемся: «Хроники Амбера», «Чёрный отряд» и другие
История Джокера и его лучшие воплощения
Наши комиксы
Комикс: Star Trek: Последний шанс капитанаКогда гиперпрыжок не помогает, остаётся только одно...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.