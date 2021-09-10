Первый трейлер мультсериала «Аквамен: Король Атлантиды»

HBO Max опубликовал первый трейлер анимационного сериала «Аквамен: Король Атлантиды» (в оригинале Aquaman: King of Atlantis).

Мультсериал из трех глав расскажет о первых днях Артура в качестве короля Атлантиды, которую нужно защитить от Повелителя Океана, желающего захватить трон.

Проект не связан с фильмом 2018 года Джеймса Вана, однако сам режиссер выступает здесь исполнительным продюсером.

Первая глава «Аквамена: Король Атлантиды» выйдет 14 октября.