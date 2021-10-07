Sony представила первый трейлер хоррор-боевика «Обитель зла: Раккун Сити» — это перезапуск серии фильмов по мотивам серии видеоигр Resident Evil.

Первая завязка всё та же — в городе Раккун Сити проводятся тайные эксперименты корпорацией Амбрелла. Что-то идёт не так, и смертоносный вирус, убивающий людей, а потом превращающий их в зомби, вырывается на свободу.

Оригинал

Дубляж

Фильм охватит события первых двух частей игр. Режиссёр Йоханнес Робертс («Синяя бездна») говорит, что постарается сделать картины ближе к первоисточнику. И это заметно — среди главных героев числятся Крис и Клэр Редфилд, Джилл Валентайн и Леон Скотт Кеннеди. Трейлер воссоздаёт некоторые сцены и места из игр, включая особняк семьи Спенсеров и полицейское управление Раккун-сити.

В ролях: Ханна Джон-Кэймен (Джилл Валентайн), Кая Скоделарио (Клэр Редфилд), Эван Джогиа (Леон Скотт Кеннеди), Робби Амелл (Крис Редфилд), Том Хоппер (Альберт Вескер) и Нил Макдона (Уильям Биркин).

В российском прокате с 2 декабря.