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    Первый трейлер «Обитель зла: Раккун Сити» — перезапуска экранизаций Resident Evil

    7 октября 2021
    07.10.2021
    802
    0 минут на чтение

    Sony представила первый трейлер хоррор-боевика «Обитель зла: Раккун Сити» — это перезапуск серии фильмов по мотивам серии видеоигр Resident Evil.

    Первая завязка всё та же — в городе Раккун Сити проводятся тайные эксперименты корпорацией Амбрелла. Что-то идёт не так, и смертоносный вирус, убивающий людей, а потом превращающий их в зомби, вырывается на свободу.

    Оригинал

    Дубляж

    Фильм охватит события первых двух частей игр. Режиссёр Йоханнес Робертс («Синяя бездна») говорит, что постарается сделать картины ближе к первоисточнику. И это заметно — среди главных героев числятся Крис и Клэр Редфилд, Джилл Валентайн и Леон Скотт Кеннеди. Трейлер воссоздаёт некоторые сцены и места из игр, включая особняк семьи Спенсеров и полицейское управление Раккун-сити.

    В ролях: Ханна Джон-Кэймен (Джилл Валентайн), Кая Скоделарио (Клэр Редфилд), Эван Джогиа (Леон Скотт Кеннеди), Робби Амелл (Крис Редфилд), Том Хоппер (Альберт Вескер) и Нил Макдона (Уильям Биркин).

    В российском прокате с 2 декабря.

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