По Mass Effect выпустят настольную игру

Modiphius Entertainment, известная по Dune: Adventures in the Imperium и Fallout: Factions, анонсировала настольную игру по Mass Effect с подзаголовком Priority: Hagalaz.

Это будет кооперативная настолка с нелинейным сюжетом, действие которой развернется во время событий третьей части.

В ней командору Шепарду, Гаррусу, Лиаре, Тали и Рексу предстоит отправиться на планету Хагалаз, на котором им нужно исследовать корабль организации «Цербер».

У Mass Effect — Priority: Hagalaz пока нет даты выхода.