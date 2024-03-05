По Mass Effect выпустят настольную игру

Modiphius Entertainment, известная по Dune: Adventures in the Imperium и Fallout: Factions, анонсировала настольную игру по Mass Effect с подзаголовком Priority: Hagalaz.
Это будет кооперативная настолка с нелинейным сюжетом, действие которой развернется во время событий третьей части.
В ней командору Шепарду, Гаррусу, Лиаре, Тали и Рексу предстоит отправиться на планету Хагалаз, на котором им нужно исследовать корабль организации «Цербер».
У Mass Effect — Priority: Hagalaz пока нет даты выхода.
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