По мотивам Hunt: Showdown снимут сериал

Будущий стриминговый сервис Binge запустил в производство телеадаптацию хардкорного мультиплеерного шутера Hunt: Showdown.
Его исполнительными продюсерами выступят Авни Йерли, Фарук Йерли и Пскаль Тонекер из студии Crytek.
Мы всегда знали, что Hunt: Showdown будет отлично смотреться в виде лайв-экшен сериала. Это темный, суровой и захватывающий мир, у которого есть большей потенциал, чтобы рассказать много великолепных историй.
Напомним, действие игры разворачивается в 1895 году в темных уголках мира, где обитают всевозможные монстры, которым противостоят охотники.
Помимо Hunt: Showdown онлайн-кинотеатр Binge хочет экранизировать System Shock от Nightdive Studios и Driver от Ubisoft.
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По мотивам System Shock делают сериал
Дмитрий Кинский | 13.10.2021
Когда он выйдет, неизвестно.
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