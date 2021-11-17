По мотивам Hunt: Showdown снимут сериал

Будущий стриминговый сервис Binge запустил в производство телеадаптацию хардкорного мультиплеерного шутера Hunt: Showdown.

Его исполнительными продюсерами выступят Авни Йерли, Фарук Йерли и Пскаль Тонекер из студии Crytek.

Мы всегда знали, что Hunt: Showdown будет отлично смотреться в виде лайв-экшен сериала. Это темный, суровой и захватывающий мир, у которого есть большей потенциал, чтобы рассказать много великолепных историй.

Напомним, действие игры разворачивается в 1895 году в темных уголках мира, где обитают всевозможные монстры, которым противостоят охотники.

Помимо Hunt: Showdown онлайн-кинотеатр Binge хочет экранизировать System Shock от Nightdive Studios и Driver от Ubisoft.