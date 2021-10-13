По мотивам System Shock делают сериал

Стриминговый сервис Binge объявил, что работает над лайв-экшен сериалом по мотивам первой System Shock.

Причем исполнительными продюсерами адаптации выступают Стивен Кик и Ларри Куперман из Nightdive Studios, ответственной за разработку System Shock.

Они считают, что экранизация — идеальный способ пересказать душераздирающую истории станции Citadel и ИИ, который подвергает команду невообразимому ужасу.

Напомним, сюжет оригинальной игры разворачивался на станции ​​Citadel в 2072 году, на которой безымянный хакер выходит из комы и сталкивается с роботами, киборгами-убийцами, мутантами и ИИ по имени SHODAN, желающим захватить Землю.