По мотивам System Shock делают сериал

Стриминговый сервис Binge объявил, что работает над лайв-экшен сериалом по мотивам первой System Shock.
Причем исполнительными продюсерами адаптации выступают Стивен Кик и Ларри Куперман из Nightdive Studios, ответственной за разработку System Shock.
Они считают, что экранизация — идеальный способ пересказать душераздирающую истории станции Citadel и ИИ, который подвергает команду невообразимому ужасу.
Напомним, сюжет оригинальной игры разворачивался на станции Citadel в 2072 году, на которой безымянный хакер выходит из комы и сталкивается с роботами, киборгами-убийцами, мутантами и ИИ по имени SHODAN, желающим захватить Землю.
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Редактор
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