«Почему ты так важна?»: трейлер сериала The Last of Us

HBO выпустил полноценный трейлер постапокалиптической драмы The Last of Us — экранизации одноимённой игры.

Ролик показывает массу знакомых событий: путешествие Джоэла и Элли, встречу с другими персонажами, стычки с монстрами. Трейлер также объясняет, почему Элли так важна в мире, где распространилась опасная болезнь, превращающая людей в спороносных зомби.

За сериал отвечают создатель видеоигры Нил Дракманн и шоураннер «Чернобыля» Крейг Мейзин. Главные роли исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи.

Премьера — 15 января на HBO Max.