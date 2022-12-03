«Почему ты так важна?»: трейлер сериала The Last of Us

HBO выпустил полноценный трейлер постапокалиптической драмы The Last of Us — экранизации одноимённой игры.
Ролик показывает массу знакомых событий: путешествие Джоэла и Элли, встречу с другими персонажами, стычки с монстрами. Трейлер также объясняет, почему Элли так важна в мире, где распространилась опасная болезнь, превращающая людей в спороносных зомби.
За сериал отвечают создатель видеоигры Нил Дракманн и шоураннер «Чернобыля» Крейг Мейзин. Главные роли исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи.
Премьера — 15 января на HBO Max.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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