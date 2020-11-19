Полноценный трейлер «Поступи хаоса» с Томом Холландом и Дэйзи Ридли

Кинокомпания Lionsgate опубликовала полноценный трейлер киноадаптации романа «Поступь хаоса» за авторством Патрика Несса.

По сюжету на колонизированной планете каждый может слышать чужие мысли. Однако юноша по имени Тодд нашел место абсолютной тишины. Более того, выяснилось, что есть люди, которые могут ее создавать.

Главные роли исполнили Том Холланд («Человек паук»), Дэйзи Ридли («Звездные войны») и Мадс Миккельсен («Ганнибал). Картину поставил Даг Лайман, снявший «Грань будущего» и «Мистера и миссис Смит».

«Поступь хаоса» выйдет в 2021 году — точной даты пока нет.