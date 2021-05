Пользователи соцсетей высмеяли новости о первом гей-персонаже в фильме Disney

«Круэлла» — приквел «101 далматинца» про злодейку в исполнении Эммы Стоун — выходит в американский прокат уже 28 мая, одновременно он появится в премиум-доступе на сервисе Disney+. В России показы стартуют 3 июня.

Перед выходом СМИ опубликовали интервью с Джоном Маккри (мюзикл «Все говорят о Джейми»), который сыграл в картине персонажа по имени Арти. Артист рассказал, что для него «и это официально — он квир». Маккри упомянул, что в ранних вариантах сценария Арти был прописан как дрэг-квин, что отчасти подтверждают и кадры из фильма, где герой пользуется макияжем.

Правда, Маккри отмечает, что у Арти нет «социального аспекта с другим персонажем, мы не видим, в кого он влюбляется».

Эмбарго на фильм спадает 25 мая, и некоторые критики уже успели поделиться первыми впечатлениями. Инсайдер Грейс Рэндольф подтвердила, что Disney показала первого гей-персонажа. Она отметила, что персонаж Маккри вовлечён в несколько сцен, у него своя линия и он даже спасает другого героя.

Пользователи соцсетей не оценили материалы в СМИ про первого гей-персонажа Disney. Прежде всего, вспомнили, что чаще всего подобных героев вводят попросту для галочки, как это было, например, в «Мстителях: Финал».

«Он появится на двадцать секунд, и его вырежут для международного гомофобного рынка?»

То же самое ранее произошло и с мультфильмом «Вперёд» (героиня-циклоп появилась на несколько секунд, произнесла несколько фраз, но у нас её переозвучили). А «Красавица и чудовище», в котором ЛеФу заявлялся как гей, у нас получил высокий возрастной рейтинг — при том, что на экране никаких отношений тоже не было.

Заодно пользователи напомнили, что в мультсериале «Дом совы» Disney уже показал если не пару, то близкую к тому химию между двумя героинями.

«В любом случае, посмотрите мультсериал „Дом совы“ с открытыми героинями бисексуалкой и лесбиянкой».

А вот и несколько мемов:

Это наш первый гей-персонаж. / Disney, это уже седьмой фильм подряд, про который ты говоришь, что это твой первый гей-персонаж.

«Позволь мне показать тебе других гей-персонажей в Disney».

«Мы снова собираемся это делать?»

«Этот персонаж через 0,25 миллисекунды».