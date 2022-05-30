Посмотрите на ранние концепт-арты Малыша Йоды из «Мандалорца»

Lucasfilm в рамках прошедшего фестиваля Star Wars Celebration показала ранние концепт-арты «Мандалорца» с Грогу, который в народе наиболее известен как Малыш Йода.

Так, в какой-то момент рассматривался довольно странный вариант с костюмом, в котором у героя открыты ноги.

Кроме того, на некоторых иллюстрациях персонаж выглядит уж слишком старо для «малыша» и больше напоминает реального мастера Йоду.

Напомним, Грогу вернется в третьем сезоне «Мандалорца», который выйдет в начале 2023 года.