Посмотрите на ранние концепт-арты Малыша Йоды из «Мандалорца»

Lucasfilm в рамках прошедшего фестиваля Star Wars Celebration показала ранние концепт-арты «Мандалорца» с Грогу, который в народе наиболее известен как Малыш Йода.
Так, в какой-то момент рассматривался довольно странный вариант с костюмом, в котором у героя открыты ноги.
Кроме того, на некоторых иллюстрациях персонаж выглядит уж слишком старо для «малыша» и больше напоминает реального мастера Йоду.
Напомним, Грогу вернется в третьем сезоне «Мандалорца», который выйдет в начале 2023 года.
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