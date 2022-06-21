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    Новости

    Постановщица «Оби-Вана Кеноби» о возможном втором сезоне: «У нас ещё много историй»

    21 июня 2022
    21.06.2022
    879
    1 минута на чтение
    «Оби-Ван Кеноби», 3-я серия. Месть ситха — рекап 7

    В интервью изданию Radio Times постановщица и шоураннер сериала «Оби-Ван Кеноби» Дебора Чоу поделилась соображениями по поводу потенциального продолжения сериала.

    Официально шоу ещё никто не продлевал, тем более, по словам Чоу, оно задумывалось самостоятельной историей. У которой, тем не менее, может быть развитие.

    Мы всегда работали в формате мини-сериала. Это не история в духе «приключение недели». Это одна большая история, с началом, серединой и финалом. И я думаю, эта история задумана как самостоятельная.

    Конечно, есть ещё много истории, которые вы можете рассказать. Очевидно, остаётся ещё 10 лет до событий «Новой надежды» и у нас есть персонаж вроде Оби-Вана Кеноби. Я думаю, за ним интересно наблюдать, даже если он просто пересекает пустыню. Так что, кто знает? Сейчас сложно сказать, но намерения заниматься продолжением у нас пока не было.

    Ранее портал Making Star Wars писал, что Lucasfilm рассматривает возможность вернуть Макгрегора в ещё одном проекте — возможно, как раз втором сезоне «Кеноби». Вероятно, именно ради этого компания якобы изменила концовку первого сезона.

    Финальный эпизод «Кеноби» выйдет 22 июня.

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     Александр Стрепетилов |  15.06.2022

    Дуэли на световых мечах, нападение Империи и внезапные предательства. Но так ли всё хорошо?

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