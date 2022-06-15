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    #Звёздные войны (Star Wars) #рекап

    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап

    15 июня 2022
    15.06.2022
    8805
    6 минут на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #рекап
    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап

    Финал уже на пороге. Время кульминации и развязки, осталось всего ничего. Если у вас остались ружья — стреляйте. Если осталось только рассыпчатое конфетти — стреляйте им. Используйте всё, что есть, чтобы впечатлить зрителей, другого шанса не будет. Ведь ваш сериал всё равно запомнят по последним сериям.

    «Мы вас удивим», — будто говорят авторы сериала «Оби-Ван Кеноби». «Ведь в хорошем смысле? В хорошем же, правда?» — вопрошают зрители.

    Отвечаем в нашем рекапе со спойлерами.

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    «Оби-Ван Кеноби», 4-я серия. Тайны Инквизиторов — рекап

     Алексей Ионов |  08.06.2022

    Повествование пока соответствует слитому пересказу сюжета, хотя отдельные повороты оказываются перепутанными местами или не вполне корректными.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    В прошлом эпизоде Оби-Вану удалось проникнуть на не очень-то и охраняемую базу Инквизиторов, чтобы спасти Лею. Третья сестра надеялась расколоть юную повстанку, но не на ту нарвалась. Благодаря чудесам маскировки и широкому плащу Кеноби вывел Лею с базы. Вот только имперцы перепрошили дроида-игрушку девочки, и теперь Вейдер знает, где искать бывшего учителя (и заодно — свою дочь). 

    Авторы сериала продолжают опираться на знакомые сюжетные ходы. Знакомые — или осточертевшие до зубовного скрежета? Третья серия обыгрывала троп с потрёпанным жизнью героем и его юным спутником (для саги более-менее свежо, но весь «Мандалорец» об этом). Четвёртая была типичной операцией по спасению (а вот это мы видели и в нескольких фильмах, и в том же «Мандо», не считая нескольких арок «Войн клонов»). 

    В пятой серии авторы взяли на вооружение сюжет про запертых на базе повстанцев, которых вот-вот растопчет звёздный разрушитель. Империя наносила ответный удар в пятом эпизоде киносаги, Первый орден зажимал Сопротивление в угол в восьмом эпизоде саги, и вот ситуация повторяется (или, если смотреть по хронологии, это можно считать репетицией перед будущими примерами).

    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап 2

    Взломанный дроид Леи выводит из строя ангар базы, повстанцы оказываются в ловушке — чем и пользуется Вейдер. Во что бы то ни стало он хочет добраться до Кеноби и посылает авангард пробить защиту. Всё, что остаётся старому джедаю, — тянуть время. Для этого он обращается к прошлым урокам — в надежде вспомнить того мальчугана, которого когда-то обучал. И заодно понять, что на самом деле представляет из себя Рива.

    Заезженный сюжет спасает красивое обрамление в виде долгожданного флешбэка времён приквелов. Ничего особенного, обычная тренировка Оби-Вана и Энакина; как всегда, первому присущи спокойствие и мудрость, а второму — агрессия и стремление довести всё до победного конца (желательно ещё и эффектно). Но даже такая простая сцена — пожалуй, лучшая во всём сериале — помогает выстроить эпизод, добавить ему эмоциональной опоры и провести параллели. И это мы не говорим о том, что с флешбэком определённо затянули — уже пятый эпизод! А то начало складываться впечатление, будто Хейдена Кристенсена позвали исключительно ради одного кадра и промотура.

    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап 3

    Как Оби-Ван вспоминает своё прошлое, так и Рива вспоминает своё. Для тех, кто ещё не догадался, авторы всё разжевали. Да, в самом начале сериала, когда нам показывали нападение Энакина на Храм джедаев, среди жертв была именно юная Рива. Она чудом выжила после бойни, притворившись мёртвой, — но в итоге её нашли и сделали слугой Империи. Именно поэтому она знала всё это время, кто прячется под маской Вейдера.

    Линии Ривы и Оби-Вана снова пересекаются, и теперь их встреча несёт хоть какой-то драматический накал. Разговор с Третьей сестрой становится ещё одним моральным барьером, который нужно преодолеть Кеноби. Если в третьей серии старый джедай пытался избежать встречи со своим прошлым в лице Вейдера (а от этого неумолимого призрака так просто не убежишь — обязательно оставит раны), то теперь ему прямо в лоб задают главный вопрос: «Где ты был, когда он пришёл нас убивать? Это ведь был твой падаван». Так открывается ещё один поворот: Рива желает убить Вейдера. Раз уж Кеноби в своё время не смог ничего сделать, то ей придётся взять всё в свои руки. 

    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап 4

    Пятая серия ловко обманывает ожидания: параллельная тренировочная дуэль Оби-Вана и Энакина настраивает на новый бой учителя и ученика, но в фокусе оказывается сражение Ривы и Вейдера. Ну, как сражение — даже схватку в третьей серии можно назвать сражением, здесь же Вейдер, наслаждаясь каждым моментом, издевается над предавшей его инквизиторшей. Увороты, манипуляции с Силой и уничтожение светового меча — всё это ещё раз подчёркивает, что за много лет Энакин так и не избавился от показушничества. Кеноби-то помнил об этом недостатке ученика, а вот Энакин так и не извлёк никаких уроков. Да, в Вейдере хватает мощи, чтобы остановить и выпотрошить космический корабль, но направлять гнев в нужное русло он, похоже, так и не научился.

    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап 5

    В пятом эпизоде действительно хватает напряжённых и эффектных моментов. На фоне предыдущего он так вообще выглядит достойно! Начали умирать важные персонажи (пожалуй, Индира Варма была слишком крута для этого цирка), и стало подкрадываться чувство отчаяния, знакомое по эпизоду «Империя наносит ответный удар». 

    К сожалению, лишь подкрадываться — сериалу всё ещё недостаёт глубины, чтобы можно было серьёзно переживать за персонажей и ситуации. Больше всего это выражается в том, с какой лёгкостью герои преодолевают неприятности и обводят врагов вокруг пальца (достаточно вспомнить прошлый эпизод с проникновением на базу Инквизиторов: это подошло бы, скажем, «Повстанцам», но тут!). Да, формально пятая серия завершается тревожной сценой, в которой мы узнаём, что Вейдер сел на хвост команде, а ещё нам показывают, что и маленький Люк может оказаться под угрозой. Но мы прекрасно знаем, что там дальше по расписанию.

    Ещё хуже то, с какой лёгкостью в бой возвращаются злодеи. Гранд-инквизитор выздоровел за кадром и чувствует себя как новенький. А проткнутая световым мечом (самого Вейдера!) Рива через несколько минут не умерла, а стала бодро ползать по песочку. Не то чтобы возвращение злодеев в «Звёздных войнах» было из ряда вон выходящим, но «воскрешению» того же Дарта Мола посвятили внушительное количество экранного времени!

    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап 6

    Драматическую пустоту можно было бы простить при должном исполнении, но тут уже попросту не на что надеяться. Бедность декораций (что в Храме джедаев, что на базе повстанцев), бессмысленная толкотня вместо перестрелки, нехватка бюджета на эффекты Силы. И просто уйма бестолковых решений по сценарию и постановке. Великолепный момент, демонстрирующий могущество Вейдера, оборачивается грандиозным пшиком — и с нулём объяснений, почему Владыка ситхов ничего не сделал с вторым роялем кораблём в кустах. А зачем притаскивать тяжёлое оружие для уничтожения дверей, если у вас есть световой меч?

    В конце концов, почему не сбросить с орбиты на базу несколько бомб? На Хоте в пятом эпизоде киносаги убежище прикрывал щит. Здесь ничего подобного нет.

    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап 7

    * * *

    Пятая серия, пожалуй, пока лучшая из вышедших — но, если честно, только потому, что предыдущие были далеко не выдающимися. Рива наконец-то получила хоть какую-то неоднозначность. Оби-Ван столкнулся с вопросом, на который не может дать ответ. А Вейдер снова демонстрирует мощь Тёмной стороны.

    Остался финал. Признаться, от сериала уже ничего не ждём. Но если авторы смогут вытянуть арки персонажей, будет уже неплохо.

    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап 8

    Отсылки, пасхалки и камео россыпью

    На скалах продолжают мелькать записи. По всей видимости, знак Тропы (The Path, не путать с The Way из «Мандалорца») в будущем станет символом движения повстанцев. Хотя есть мнение, что символ напоминает символ эпохи «Расцвета Республики» или просто символ джедаев.

    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап 9

    Поклонники также расшифровали надписи в этом кадре. В них можно заметить имена «Корвин Шелви» (Corwin Shelvay), «Джинн Алтис» (Djinn Atlis) и «Роганда Исмарен» (Roganda Ismaren). Всё это отсылки к персонажам Легенд. Правда, не очень понятно их простое упоминание — как и упоминание Квинлана Воса, который так и не появился в кадре. Ещё одну надпись можно расшифровать как «Да пребудет с тобой Сила» (may the Force be with you).

    Рива упоминает планету Гарел, которая фигурировала в первом сезоне мультсериала «Повстанцы». 

    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап 10

    Ну и конечно, Энакин тут роняет фразу, которая в «Мести ситхов» сыграет важную роль в кульминации. It’s Over — «Всё кончено».

    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап 11

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    Редактор
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