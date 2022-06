В прошлом эпизоде Оби-Вану удалось проникнуть на не очень-то и охраняемую базу Инквизиторов, чтобы спасти Лею. Третья сестра надеялась расколоть юную повстанку, но не на ту нарвалась. Благодаря чудесам маскировки и широкому плащу Кеноби вывел Лею с базы. Вот только имперцы перепрошили дроида-игрушку девочки, и теперь Вейдер знает, где искать бывшего учителя (и заодно — свою дочь).

Авторы сериала продолжают опираться на знакомые сюжетные ходы. Знакомые — или осточертевшие до зубовного скрежета? Третья серия обыгрывала троп с потрёпанным жизнью героем и его юным спутником (для саги более-менее свежо, но весь «Мандалорец» об этом). Четвёртая была типичной операцией по спасению (а вот это мы видели и в нескольких фильмах, и в том же «Мандо», не считая нескольких арок «Войн клонов»).

В пятой серии авторы взяли на вооружение сюжет про запертых на базе повстанцев, которых вот-вот растопчет звёздный разрушитель. Империя наносила ответный удар в пятом эпизоде киносаги, Первый орден зажимал Сопротивление в угол в восьмом эпизоде саги, и вот ситуация повторяется (или, если смотреть по хронологии, это можно считать репетицией перед будущими примерами).

Взломанный дроид Леи выводит из строя ангар базы, повстанцы оказываются в ловушке — чем и пользуется Вейдер. Во что бы то ни стало он хочет добраться до Кеноби и посылает авангард пробить защиту. Всё, что остаётся старому джедаю, — тянуть время. Для этого он обращается к прошлым урокам — в надежде вспомнить того мальчугана, которого когда-то обучал. И заодно понять, что на самом деле представляет из себя Рива.

Заезженный сюжет спасает красивое обрамление в виде долгожданного флешбэка времён приквелов. Ничего особенного, обычная тренировка Оби-Вана и Энакина; как всегда, первому присущи спокойствие и мудрость, а второму — агрессия и стремление довести всё до победного конца (желательно ещё и эффектно). Но даже такая простая сцена — пожалуй, лучшая во всём сериале — помогает выстроить эпизод, добавить ему эмоциональной опоры и провести параллели. И это мы не говорим о том, что с флешбэком определённо затянули — уже пятый эпизод! А то начало складываться впечатление, будто Хейдена Кристенсена позвали исключительно ради одного кадра и промотура.

Как Оби-Ван вспоминает своё прошлое, так и Рива вспоминает своё. Для тех, кто ещё не догадался, авторы всё разжевали. Да, в самом начале сериала, когда нам показывали нападение Энакина на Храм джедаев, среди жертв была именно юная Рива. Она чудом выжила после бойни, притворившись мёртвой, — но в итоге её нашли и сделали слугой Империи. Именно поэтому она знала всё это время, кто прячется под маской Вейдера.

Линии Ривы и Оби-Вана снова пересекаются, и теперь их встреча несёт хоть какой-то драматический накал. Разговор с Третьей сестрой становится ещё одним моральным барьером, который нужно преодолеть Кеноби. Если в третьей серии старый джедай пытался избежать встречи со своим прошлым в лице Вейдера (а от этого неумолимого призрака так просто не убежишь — обязательно оставит раны), то теперь ему прямо в лоб задают главный вопрос: «Где ты был, когда он пришёл нас убивать? Это ведь был твой падаван». Так открывается ещё один поворот: Рива желает убить Вейдера. Раз уж Кеноби в своё время не смог ничего сделать, то ей придётся взять всё в свои руки.

Пятая серия ловко обманывает ожидания: параллельная тренировочная дуэль Оби-Вана и Энакина настраивает на новый бой учителя и ученика, но в фокусе оказывается сражение Ривы и Вейдера. Ну, как сражение — даже схватку в третьей серии можно назвать сражением, здесь же Вейдер, наслаждаясь каждым моментом, издевается над предавшей его инквизиторшей. Увороты, манипуляции с Силой и уничтожение светового меча — всё это ещё раз подчёркивает, что за много лет Энакин так и не избавился от показушничества. Кеноби-то помнил об этом недостатке ученика, а вот Энакин так и не извлёк никаких уроков. Да, в Вейдере хватает мощи, чтобы остановить и выпотрошить космический корабль, но направлять гнев в нужное русло он, похоже, так и не научился.

В пятом эпизоде действительно хватает напряжённых и эффектных моментов. На фоне предыдущего он так вообще выглядит достойно! Начали умирать важные персонажи (пожалуй, Индира Варма была слишком крута для этого цирка), и стало подкрадываться чувство отчаяния, знакомое по эпизоду «Империя наносит ответный удар».

К сожалению, лишь подкрадываться — сериалу всё ещё недостаёт глубины, чтобы можно было серьёзно переживать за персонажей и ситуации. Больше всего это выражается в том, с какой лёгкостью герои преодолевают неприятности и обводят врагов вокруг пальца (достаточно вспомнить прошлый эпизод с проникновением на базу Инквизиторов: это подошло бы, скажем, «Повстанцам», но тут!). Да, формально пятая серия завершается тревожной сценой, в которой мы узнаём, что Вейдер сел на хвост команде, а ещё нам показывают, что и маленький Люк может оказаться под угрозой. Но мы прекрасно знаем, что там дальше по расписанию.

Ещё хуже то, с какой лёгкостью в бой возвращаются злодеи. Гранд-инквизитор выздоровел за кадром и чувствует себя как новенький. А проткнутая световым мечом (самого Вейдера!) Рива через несколько минут не умерла, а стала бодро ползать по песочку. Не то чтобы возвращение злодеев в «Звёздных войнах» было из ряда вон выходящим, но «воскрешению» того же Дарта Мола посвятили внушительное количество экранного времени!

Драматическую пустоту можно было бы простить при должном исполнении, но тут уже попросту не на что надеяться. Бедность декораций (что в Храме джедаев, что на базе повстанцев), бессмысленная толкотня вместо перестрелки, нехватка бюджета на эффекты Силы. И просто уйма бестолковых решений по сценарию и постановке. Великолепный момент, демонстрирующий могущество Вейдера, оборачивается грандиозным пшиком — и с нулём объяснений, почему Владыка ситхов ничего не сделал с вторым роялем кораблём в кустах. А зачем притаскивать тяжёлое оружие для уничтожения дверей, если у вас есть световой меч?

В конце концов, почему не сбросить с орбиты на базу несколько бомб? На Хоте в пятом эпизоде киносаги убежище прикрывал щит. Здесь ничего подобного нет.

Пятая серия, пожалуй, пока лучшая из вышедших — но, если честно, только потому, что предыдущие были далеко не выдающимися. Рива наконец-то получила хоть какую-то неоднозначность. Оби-Ван столкнулся с вопросом, на который не может дать ответ. А Вейдер снова демонстрирует мощь Тёмной стороны.

Остался финал. Признаться, от сериала уже ничего не ждём. Но если авторы смогут вытянуть арки персонажей, будет уже неплохо.

Отсылки, пасхалки и камео россыпью

На скалах продолжают мелькать записи. По всей видимости, знак Тропы (The Path, не путать с The Way из «Мандалорца») в будущем станет символом движения повстанцев. Хотя есть мнение, что символ напоминает символ эпохи «Расцвета Республики» или просто символ джедаев.

Поклонники также расшифровали надписи в этом кадре. В них можно заметить имена «Корвин Шелви» (Corwin Shelvay), «Джинн Алтис» (Djinn Atlis) и «Роганда Исмарен» (Roganda Ismaren). Всё это отсылки к персонажам Легенд. Правда, не очень понятно их простое упоминание — как и упоминание Квинлана Воса, который так и не появился в кадре. Ещё одну надпись можно расшифровать как «Да пребудет с тобой Сила» (may the Force be with you).

Рива упоминает планету Гарел, которая фигурировала в первом сезоне мультсериала «Повстанцы».

Ну и конечно, Энакин тут роняет фразу, которая в «Мести ситхов» сыграет важную роль в кульминации. It’s Over — «Всё кончено».