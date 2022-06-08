«Оби-Ван Кеноби», 4-я серия. Тайны Инквизиторов — рекап

Оби-Вану удаётся сбежать от Дарта Вейдера, но Лея попадает в лапы инквизиторов. Не до конца оправившись от полученного в бою урона, Бен отправляется спасать подопечную. Рассчитывать он может только на себя и свою новую союзницу Талу, которая ради помощи Кеноби рискует разоблачением. Тем временем на планете инквизиторов Рива пытается выудить из алдераанской принцессы сведения о местонахождении базы Пути, но сталкивается с неожиданным для столь юного ребёнка сопротивлением. Однако имперские пыточных дел мастера и не таких раскалывали…

Осторожно, спойлеры!

Третий эпизод «Оби-Вана Кеноби» поразил зрителей мрачной, практически гнетущей, по меркам «Звёздных войн», атмосферой, но оставил фанатов задаваться вопросом: почему Оби-Ван за десять лет в песках так заржавел? Создаётся ощущение, что бывший мастер-джедай или утратил связь с Силой, или постоянно себя сдерживает, вследствие чего то и дело стремится избежать боя и испытывает трудности даже в схватке с горсткой невосприимчивых к Силе противников.

В четвёртом эпизоде эта тенденция продолжается: Бен скрывается от штурмовиков, патрулирующих коридоры базы инквизиторов, а при виде опасности первым делом хватается за бластер, хотя ещё десять лет назад считал использование данного оружия крайне неэстетичным. Судя по началу серии, связь с Силой действительно даётся джедаю-изгнаннику нелегко, он испытывает трудности, даже пытаясь притянуть к себе небольшой предмет. Однако по ходу сюжета, столкнувшись с необходимостью снова спасать принцессу Лею от невообразимого ужаса, Оби постепенно обретает себя и даже берётся за меч, хотя штурмовики словно получили защиту от оружия джедаев и падают теперь не с одного, а с двух или даже с трёх ударов.

Юэн Макгрегор продолжает блестяще справляться с ролью сломленного и утратившего веру Оби-Вана, но, если создатели сериала не обманули и действительно собираются рассказать историю о том, как Кеноби нашёл веру, ему уже пора начинать исправляться. Возможно, это превращение авторы припасли на следующий эпизод.

Играющая десятилетнюю Лею актриса Вивьен Лира Блэр снова ворует каждую сцену со своим участием. В этой маленькая принцесса блестяще справляется со сценой допроса инквизиторами и на равных держится в вербальном противостоянии с Ривой до тех пор, пока Третья сестра не решает прибегнуть к более действенным и грубым методам допроса. Но и тут наследница алдераанского престола не теряет лица. А крайне трогательная сцена из конца серии показывает, насколько всего за пару эпизодов изменилось отношение Леи к своему джедайскому спасителю.

Правда, после такого совместного приключения Леи и Оби-Вана возникают вопросы, когда в «Новой надежде» принцесса обратилась к старому джедаю за помощью, ссылаясь на связи Кеноби с Бейлом Органой, если куда логичнее будет сказать что-то вроде: «Привет, Бен. Это я, Лея. Я выросла и, кажется, полюбила Сенат. Помнишь, десять лет назад ты спас меня от инквизиторов? В этот раз я, похоже, вляпалась в нечто посущественнее». Хотя, возможно, ей, как Триппио, в конце сериала просто сотрут память.

За второстепенных персонажей в этот раз отдувалась одна Тала в исполнении Индиры Вармы, но героиня эта получилась весьма интересной и заслуживающей внимания. Хочется верить, одним «Оби-Ваном» её участие в «Звёздных войнах» не ограничится. А вот персонаж О’Ши Джексона мелькнул на экране всего на пару минут и ничем запомниться не успел. Возможно, только пока.

Третья сестра продолжает перетягивать на себя одеяло главного антагониста сериала. И в этот раз она, похоже, наконец-то нашла себе достойного соперника в лице десятилетнего ребёнка. А вот многочисленные хейтеры Ривы в конце эпизода будут вознаграждены — Дарт Вейдер наконец начинает высказывать сомнения в профпригодности Ривы, хотя дальше лёгких штрафных санкций дело пока не идёт.

В целом четвёртая серия получилась весьма плотной, насыщенной событиями и смотрится на одном дыхании, хотя ничего выдающегося с постановочной точки зрения в ней по-прежнему нет. Хотя стоит признать, что сцена в самом начале, с двумя погружёнными в бакту обгоревшими мужчинами получилась довольно любопытной, но слишком уж мимолётной. Сцены на планете инквизиторов вышли динамичными, Оби-Ван наконец-то начал пользоваться световым мечом. Жаль, боевые сцены всё ещё оставляют желать лучшего, но провалов уровня паркура по крышам Дайю тут нет, и на том спасибо. А сюжетная линия с Беном, пробирающимся по коридорам базы инквизиторов, явно должна намекать на аналогичный проход старого джедая по «Звезде смерти».

В четвёртой серии хватает отсылок на другие произведения по далёкой-далёкой, в том числе и ныне обладающие легендарным статусом. В самом начале нам мельком показывают Джабиим, где произошло одно из наиболее драматичных событий Войн клонов времён Расширенной вселенной; в конце эпизода героев спасают спидеры, словно позаимствованные с повстанческой базы на Хоте; сами интерьеры базы инквизиторов напоминают о видеоигре Jedi: Fallen Order; а примерно посреди хронометража мы встречаем ещё одно знакомое лицо и открываем одну из наиболее жутких тайн инквизиторов. Остановимся на этом моменте подробнее.

Оказывается, инквизиторы хранят трупы всех своих врагов, как джедаев (в том числе юнлингов и падаванов), так и тех, кто оказался просто восприимчив к Силе. Их тела заливают в какой-то золотого цвета материал, напоминающий янтарь, и складируют в специальном помещении по соседству с пыточной. Из знакомых лиц там только престарелый джедай Тера Синубе, когда-то давно помогавший юной Асоке вернуть потерянный световой меч, но, поскольку основательно осмотреться нам не дали, возможно, там найдётся и ещё кто-нибудь интересный.

* * *

Повествование пока соответствует слитому пересказу сюжета, хотя отдельные повороты оказываются перепутанными местами или не вполне корректными. Две трети сериала уже позади, и у создателей осталось всего две серии на то, чтобы показать преображение Оби-Вана из потерявшего надежду Бена, которого мы видели в первых сериях, в мудрого и рассудительного Кеноби из «Новой надежды». Потому что иначе сериал останется в памяти людей такой же дешёвкой, как и Бен в первых сериях — лишь жалким подобием былого величия.