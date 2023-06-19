Сериал «Ведьмак»: вспоминаем сюжет к выходу третьего сезона

В конце июня выходит первая часть третьего сезона «Ведьмака» от Netflix — пять эпизодов. С премьеры второго сезона прошло полтора года, за это время успел выйти приквел, события которого тоже повлияют на развитие сюжета. Мы решили вспомнить, что же произошло за долгую историю экранизации культового романа Анджея Сапковского.

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Первый сезон: из горбуньи в красотку, из друзей во врагов, из ежика в принцы

Главная особенность первого сезона — в сюжетных линиях. Они охватывали совсем разные временные периоды и длились по-разному. Самая короткая была у Цири (по сути, настоящее время), у Геральта и Йеннифэр — дольше (по сути, флешбэки). Шоураннер признавалась, что подсмотрела эту идею у Нолана в «Дюнкерке». Этот приём позволил показать прошлое персонажей и дал возможность показать некоторые пересечения раньше. Описывать будем не в хронологическом порядке, а в том, как это было показано в сериале.

Повествование начинается с линии Геральта из Ривии. Он начинает свой путь встречей с Ренфри. От неё Геральт узнает своё предназначение — он должен встретить «лесную деву, что будет с ним всегда».

Геральт убивает Ренфри, оказавшуюся чудовищем, и получает прозвище «Мясник из Блавикена». Горожане выгоняют его из города.

Повествование переключается на линию Йеннифэр. Юную горбунью родная мать продаёт Тиссайе, которая ищет девочек для обучения чародейству. Так Йеннифэр попадает в Аретузу, где встречает мага Истредда — тоже своего рода изгоя. Они становятся любовниками.

Между Цинтрой и Нильфгаардом вспыхивает война.

Цири в «настоящем» встречает в лесу эльфа Дару, который обещает ей помочь.

Геральт получает от темерийцев заказ на стригу. Там он узнаёт, что предыдущий ведьмак, который пытался разобраться с ней, погиб. После расследования Геральту удаётся вернуть стриге человеческий облик.

В своей линии Йеннифэр узнаёт, что после окончания обучения ей предстоит отправиться далеко на юг в Нильфгаард, потому что в ней течёт эльфийская кровь. Но Йеннифэр ищет способы избежать этого решения. Она принимает помощь чародея и соглашается на заклинание, которое вызывает чудовищные страдания. Заклинание превращает её в красавицу, но она навсегда теряет способность к деторождению.

Йеннифэр поступает на службу в королевство Аэдирн (его столица — Венгерберг, откуда чародейка родом), а потом к королеве Калис в Лирию. Служба продолжается тридцать лет, но одно поручение полностью переворачивает жизнь чародейки. Сопровождая королеву Калис с новорождённой дочерью, Йеннифэр попадает в засаду. Она бросает королеву и бежит с ребёнком прочь от убийц, но ребёнка всё же убивают. Это приводит Йеннифэр в отчаяние.

В своей линии Геральт продолжает заниматься ведьмачьей работой. После одного из заданий он встречает в таверне барда Лютика. Впечатлённый знакомством, Лютик решает исправить имидж Геральта и превратить его из Мясника в Белого волка. Так рождается песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

В качестве телохранителя Лютика Геральт попадает в Цинтру. Королева Калантэ устраивает пир, на котором хочет выбрать жениха для юной Паветты. Однако на пир является Йож из Эрленвальда и заявляет, что хочет воспользоваться Правом неожиданности. Калантэ отдаёт приказ убить Йожа, но Геральт защищает его. В полночь Йож превращается в Дани из Мехты. Они с Паветтой давно любят друг друга. Поцелуй Паветты снимает с него заклятие. Калантэ вынуждена благословить их брак.

Геральт отказывается от награды, но Дани настаивает, и Геральт предлагает Право неожиданности. Паветта оказывается беременной, и её дитя теперь — Право неожиданности Геральта. Геральт уходит, заявив, что отказывается от него.

В линии ведьмака проходит семь лет. В одном из приключений Геральт и Лютик находят и освобождают джинна, что приводит к настоящему хаосу. В результате Лютик оказывается при смерти из-за заклятия, и Геральт ищет способ снять его. Так друзья встречаются с Йеннифэр, в результате чего между Геральтом и Йеннифэр возникает связь, рождённая в том числе магией джинна.

Снова возвращаемся к линии Цири (настоящему). Кагыр из Нильфгаарда, посланный найти девочку, нанимает двойника, чтобы тот принял облик учителя Цири Мышовура и выманил её и Дару из леса. Мышовур умирает.

Обратно к линии ведьмака. Геральт и Лютик участвуют в охоте на дракона. Йеннифэр тоже там, вместе с бандой краснолюдов и охотниками на монстров. Но один из краснолюдов оказывается золотым драконом Виллентретенмертом, и Геральт защищает от охотников на монстров яйцо дракона. Йеннифэр ссорится с Геральтом, считая их чувства ненастоящими. Геральт обвиняет во всём Лютика и ссорится с ним.

Нильфгаард готовится вторгнуться в Цинтру. Геральт решает воспользоваться Правом неожиданности, чтобы защитить Цири. Но Калантэ пытается его обмануть и приводит ему другую девочку. Геральт злится, и Калантэ сажает его в тюрьму. Во время атаки Нильфгаарда Геральт находится взаперти, и, когда он покидает тюрьму, оказывается, что Цири уже сбежала.

Сюжетные линии догоняют друг друга, приходя к «настоящему».

Цири убегает от Кагыра. Угроза жизни пробуждает в девочке древние силы.

Сбежав из Цинтры, Геральт продолжает заниматься ведьмачьей работой. Во время одного из дел по защите торговца ведьмак получает серьёзную рану. Торговец выхаживает Геральта и везёт его в храм.

Тем временем чародейки обороняют крепость Содден от сил Нильфгаарда. Йеннифэр применяет запретную магию огня, что приводит к чудовищным последствиям.

Сезон заканчивается долгожданной встречей Геральта и Цири в лесу. В последнем кадре Цири спрашивает у Геральта: «Кто такая Йеннифэр?»

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Второй сезон: бруксы, многоножки и Бессмертная мать

В продолжении повествование уже не скачет во времени. Но основные сюжетные линии можно поделить условно на Север (события вокруг Геральта и Цири в Каэр Морхене) и Юг (события вокруг Йеннифэр).

Линия Севера. Второй сезон начинается с путешествия Геральта и Цири. Они приезжают в замок старого приятеля Геральта Нивеллена. Нивеллен подвергся проклятию, и, как будто этого мало, в его доме обитает брукса. Геральт каким-то образом побеждает бруксу в доме.

Параллельно ведьмак узнаёт, что Йеннифэр погибла, — вернее, об этом ему говорит Тиссайя.

Геральт решает отвезти Цири в Каэр Морхен — единственное место, где она может быть в безопасности. По дороге их преследуют чудовища — многоножка и леший. Геральт отмечает, что раньше не встречал подобных чудовищ. .

В Каэр Морхен прибывает Трисс, она помогает Цири учиться магии.

Геральт выясняет, что леший и многоножка как-то связаны с загадочными монолитами, которые будто появились совсем недавно. Трисс направляет Геральта к колдуну Истредду, который занимался исследованиями в схожей области.

Ведьмак Эскель, заражённый лешим, сам превращается в лешего, и ведьмакам в тяжёлой схватке приходится его убить.

Тем временем в линии Юга. Вполне живая, но потерявшая магию Йеннифэр вместе с Фрингильей попадает в плен к нильфгаардцам. Колдуньям удаётся сбежать, а компанию им составляет эльфийка Францеска. Втроём они находят в лесу избушку (почти на курьих ножках), где живёт Бессмертная мать (Волет Меир) — застрявшее в этом мире древнее создание, которое застало ещё Сопряжение сфер. Она проникает в разум всех трёх героинь и предлагает каждой сделку. Йеннифэр может вернуть магию, но только если приведёт Цири. Францеске пообещали возможность завести ребёнка, а Фрингилье — благосклонность Эмгыра.

Йеннифэр возвращается в Аретузу. Чтобы доказать свою лояльность, ей надо убить находящегося в плену Кагыра. Она сбегает с Кагыром в Оксенфурт и узнаёт, что эльфов свозят в Цинтру, а Кагыру надо туда же, чтобы вернуться к нильфгаардцам. Эльфов на корабль переправляет некто по прозвищу Кулик.

В Редании Сигизмунд Дийкстра начинает планировать захват Цинтры и для этого вербует эльфа Дару.

Лютик в таверне поет песню «Гори, Мясник, гори» — он всё ещё обижен на Геральта. Йеннифэр понимает, что Кулик — это и есть Лютик. Они должны плыть в Цинтру, но Лютик попадает в беду, и Йеннифэр спешит к нему на помощь.

Лютик в плену у чародея Риенса — тот пытается выведать, где находится Каэр Морхен. Йеннифэр спасает Лютика.

Тем временем снова Север. В Каэр Морхене Геральт и Цири продолжают тренировки. Весемир выясняет что в Цири есть Старшая кровь. Он хочет использовать девочку, чтобы сделать эликсир для создания ведьмаков.

Во время тренировки на Геральта и Цири нападает ещё одно странное чудовище — Чернобог. Геральт спасает Цири.

Линии сходятся и расходятся (спасибо порталам, которые так ненавидит ведьмак). Геральт встречает Йеннифэр — живую, хоть и без магии. Он передаёт ей на попечение Цири, не ожидая подвоха. Бессмертная мать велит Йеннифэр привести ей Цири.

Поняв, что его обманули, Геральт освобождает Лютика из тюрьмы, чтобы тот помог найти Йеннифэр и Цири до того, как случится беда.

Фрингилья узнает от Кагыра, что Эмгыр скоро прибудет в Цинтру. Эльфы заключают союз с Нильфгаардом.

Фрингилья помогает Францеске родить ребёнка. Эльфы не знают, что всё происходящее — заговор Нильфгаарда. Фрингилья убивает новорождённого, чтобы разорвать союз и спровоцировать эльфов на ответные действия. Горе Францески выпускает на волю Волет Меир — Бессмертную мать.

Геральт и Лютик догоняют Йеннифэр и Цири. Йеннифэр передумала отдавать её Бессмертной матери, они вместе возвращаются в Каэр Морхен.

Цири становится одержимой Волет Меир и убивает ведьмаков. Геральт и уцелевшие ведьмаки готовятся изгнать Волет Меир из Цири. Цири является видение, как Дани и Паветта зовут её за собой, но силы Геральта и его команды оказываются сильнее.

Йеннифэр вновь обретает силы. Геральт понимает, что Цири опасно оставаться в Каэр Морхене.

Тем временем Эмгыр является в Цинтру и требует найти Цири. Зрителям показывают, что он и Дани из Мехты — это один и тот же человек.

Ведьмак: Начало. Лютик и великие свершения прошлого

Лютик — уже давно Кулик и шпион Редании — находится на поле боя. Внезапно он сталкивается с оборотнем-перевёртышем, который пугает его. А затем тот оборачивается красивой эльфийкой Шончай. Шончай нанимает Лютика, чтобы написать песню о Семерых — о тех, кто первыми сражался против Императрицы Мервин, которая узурпировала власть. И о Сопряжении сфер, которое случилось за 1200 лет до рождения Геральта из Ривии. И о появлении первого ведьмака.

Девушка-бард Жаворонок из клана воронов спасает девушку, которую зовут Итлиной, и та пророчит, что Жаворонок убьёт зверя, а двое станут одним. Вместе с побратимом Фьялле из клана Пса они отправляются остановить Мервин — императрицу-узурпатора.

Сама Мервин лишь пешка в руках чародея Балора, который желает обрести магию хаоса. Эта магия требует большой жертвы. Пока Балор занят поиском нужной жертвы, Мервин пытается повернуть ситуацию в свою пользу, она не хочет быть пешкой и желает сделать свою империю великой.

Чародей Синдрил создаёт монолиты — с их помощью можно путешествовать в другие миры. И захватывать их — это основная цель империи. Один из чародеев, познающих эту магию, — юный Аваллак’х.

Мервин благодаря шантажу переманивает на свою сторону капитана зинтрийской армии Эредина (Зинтрией раньше называлось королевство, которое позже стало Цинтрой). Вместе они перехватывают власть.

Жаворонок и Фьялле вместе со спутниками — гномкой Мельдоф, эльфийкой Скианой, эльфом Калланом по прозвищу Брат Смерть — идут в Зинтрию, чтобы убить Мервин. По дороге они встречают Синдрила и его сестру Закари, которые присоединяются к ним. Синдрил разочарован в своем открытии и хочет уничтожить монолиты.

Они используют зелье, которое способно слить воедино человека и зверя. Жаворонок хочет выпить его сама, но её опережает влюблённый в неё Фьялле.

Фьялле становится первым прообразом ведьмака.

Жаворонок с помощью песни поднимает народ Зинтрии на восстание. Это помогает добраться до Мервин. Жаворонку удаётся убить Мервин.

Фьялле атакует врагов в образе чудовища, но он не может контролировать зверя. Жаворонок убивает и его.

Синдрил сокрушает Балора и монолит, но погибает сам.

Из-за крушения монолита происходит Сопряжение сфер. В мир начинают попадать люди и монстры.

Капитан Эредин оказывается в странном мире. Он выкапывает из песка маску Дикой Охоты. Так он становится её предводителем.

Сериал заканчивается кадрами из «настоящего времени». Аваллак’х смотрит на маленькую Цири, играющую на улице с другими детьми.

Лютик получает пророчество о потомке Жаворонка и создаёт песню о Семёрке.