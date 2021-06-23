«Локи», 3 серия: бог обмана совершает каминг-аут

Осторожно, спойлеры! Сериал дошёл до половины, так что мы неизбежно разбираем важные повороты сюжета и развитие персонажей. Будьте осторожны!

Покушение на Хранителей Времени не задалось. Таинственная убийца-чаровница Сильвия разузнала все подробности об «Управлении временными изменениями», выманила его агентов из штаб-квартиры и почти добралась до заветного золотого лифта… как тут на её пути объявился длинноволосый болван с двумя клинками и дурацкой ухмылкой. Слово за слово, кульбит за кульбитом — и Локи с Сильвией проваливаются в очередной пространственно-временной портал. Беглые «варианты» оказываются на луне Ламентис-1, которая вот-вот столкнётся со своей планетой. Чтобы унести ноги до конца света, героям понадобится найти общий язык.

Зачем держаться за один жанр, если можно охватить сразу все? Подобно своему главному герою, «Локи» постоянно меняет маски. Сериал уже успел побыть и абсурдистской офисной комедией, и детективом про полицию времени. Теперь же шоураннер Майкл Уолдрон и его коллеги вознамерились снять целый (пост)апокалиптический вестерн. Всё по канонам: бескрайние пустыни, заброшенный шахтерский городок, поездка на поезде и драка в салуне. А главное, сюжет про двух врагов, которые вынуждены объединиться ради общего выживания.

Если предыдущая серия «Локи» очевидно равнялась на фильм «Семь», в новом эпизоде легко узнаётся ретрофутуризм «Светлячка» — с примесью классового конфликта из франшизы «Сквозь снег». Покинув тесные коридоры «Управления», история обрела невиданный прежде размах: герои исследуют полноценный живой мир со своими фракциями, противоречиями и микро-сюжетами. А сокращённый состав звёзд (увы, на этот раз Оуэн Уилсон взял передышку) компенсируется десятками статистов, сложными декорациями и эффектными компьютерными пейзажами апокалипсиса.

Экшена тоже прибавилось. В весьма компактный хронометраж — чуть больше 30 минут, за вычетом титров! — режиссёру Кейт Хэррон удалось вместить сразу три зрелищных сражения со своей уникальной динамикой. И лучшим из них по праву можно назвать финальную битву, снятую непрерывным трёхминутным планом. Здесь «Локи» способен заткнуть за пояс даже знаменитые коридорные драки из сериалов Netflix: география локации меняется на глазах, на головы героям постоянно валятся новые противники и препятствия, которых Локи с Сильвией расшвыривают не только акробатикой, но и колдовскими приёмами. И всё это — в лучах неоновых огней и сполохах падающих метеоритов. Да, в разговорных сценах компьютерные задники не всегда выглядят убедительно, но там, где нужно, Marvel Studios не жалеет бюджета и мастерства художников.

В то же время за раздачей тумаков не теряется драма. Уолдрон не боится резать персонажа по больному: пережив кризис идентичности и смирившись с гибелью своих родных, в третьем эпизоде Локи задаётся вопросами любви. Знакомство с Сильвией позволяет богу обмана взглянуть на себя со стороны; «вариант» не желает мириться с ужимками героя и быстро выводит на чистую воду его позёрство и раздутое эго. А что за ними? Как водится, одиночество.

В большой сцене на борту поезда, которая занимает почти треть хронометража, Локи и Сильвия пытаются узнать друг друга получше, а заодно ищут определение любви. Возможно, это изнанка ненависти? Или озорная игра — причём с партнёрами любого пола? О да, после многих лет фанатских теорий (как раз под занавес «Месяца гордости») сериал официально признаёт бисексуальность бога обмана. К тому же, сам эпизод почти целиком погружён в характерные оттенки синего и фиолетового.

Наконец, протагониста осеняет: «любовь — это иллюзорный кинжал», острый и красивый, но существующий лишь в воображении того, кто любит. Интересно, что по словам Уолдрона, над этим диалогом он работал всего за две недели до своей собственной свадьбы. А помогала ему Биша К. Али — молодая британская сценаристка, подкастер и, что важнее, шоураннер грядущего сериала про Мисс Марвел.

Судя по данному эпизоду, за будущий проект можно не волноваться. Способности супергероев Али ловко использует для отражения их внутренних конфликтов, и неслучайно магии здесь уделено настолько большое внимание. При внешней схожести приёмов Локи и Сильвия кардинально отличаются друг от друга. Оба живут иллюзиями, но первый преображает самого себя, а вторая создаёт альтернативную реальность в чужой голове.

Отсюда и их персональные комплексы. Трикстер Локи не верит в чужую искренность, за всеми проявлениями чувств он видит пресловутый «иллюзорный кинжал». А чаровница Сильвия не доверяет миру в целом и использует одиночество как средство защиты. Разговорам она предпочитает драку, а о своей жизни лишний раз не распространяется, так что к концу серии зрители едва ли узнают о ней много нового.

Построить на столь скудном, эмоционально закрытом фундаменте яркого и обаятельного персонажа — задача не из лёгких, но актриса София Ди Мартино справляется с ней на ура, ни в чём не уступая своему более именитому партнёру Тому Хиддлстону. Сосредоточенный фасад Сильвии, за которым лишь иногда (и то через сарказм) проглядывает уязвимое сердце, живо вызывает в памяти лучшие роли Мишель Пфайфер времён «Лица со шрамом».

Не исключено также, что подробности биографии Сильвии до конца не известны и ей самой. В реальности «Локи» память и идентичность — понятия очень ненадёжные, и третья серия тем сильнее подстёгивает сомнения. Оказывается, Хранители Времени (если они вообще существуют) лгут даже собственным агентам. Так стоит ли принимать на веру всё, что мы узнали от «Управления» о его благой миссии и устройстве вселенной Marvel?