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    Новости

    «Пришельцы из прошлого»: первый проморолик второго сезона показывает Олафа II

    8 октября 2021
    08.10.2021
    1074
    0 минут на чтение
    «Пришельцы из прошлого»: первый проморолик второго сезона показывает Олафа II

    В сети появился закадровый проморолик о съёмках второго сезона норвежского сериала «Пришельцы из прошлого» (Beforeigners), который рассказывает о людях, «выкинутых» из трёх временных периодов в современную Норвегию. Это совсем первобытные люди, люди из времён викингов и люди эпохи викторианской Англии.

    Ролик показывает как новых, так и старых персонажей. К норвежской озвучке даны английские и норвежские субтитры (как к голосам персонажей, так и к закадровой речи). Хватает и нескольких новых кадров.

    Beforeigners вышел в 2019 году на HBO Europe, а позже появился и в каталоге HBO Max (сейчас он доступен на «Амедиатеке»). Ходили слухи о продолжении, но официального подтверждения не было.

    Yahoo пишет, что HBO представил программу на 2022-й — и среди премьер там ожидается второй сезон.

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