«Пришельцы из прошлого»: первый проморолик второго сезона показывает Олафа II

В сети появился закадровый проморолик о съёмках второго сезона норвежского сериала «Пришельцы из прошлого» (Beforeigners), который рассказывает о людях, «выкинутых» из трёх временных периодов в современную Норвегию. Это совсем первобытные люди, люди из времён викингов и люди эпохи викторианской Англии.

Ролик показывает как новых, так и старых персонажей. К норвежской озвучке даны английские и норвежские субтитры (как к голосам персонажей, так и к закадровой речи). Хватает и нескольких новых кадров.

Beforeigners вышел в 2019 году на HBO Europe, а позже появился и в каталоге HBO Max (сейчас он доступен на «Амедиатеке»). Ходили слухи о продолжении, но официального подтверждения не было.

Yahoo пишет, что HBO представил программу на 2022-й — и среди премьер там ожидается второй сезон.