«Прощайте, учитель» — вышла короткометражка по Honkai: Star Rail

Студия miHoYo представила аниме-короткометражку под названием «Вспышка» по мотивам недавно вышедшей Honkai: Star Rail.
По сюжету генерал Облачных рыцарей Цзин Юань со своим мастером Цзинлю, которую поразила Мара — болезнь, сводящая с ума долгоживущие виды.
Также в аниме показали, как спустя годы обучает своего преемника, Лофу. Тот в будущем победит в турнире и заслужит звание лейтенанта Облачных рыцарей.
Короткометражкой занималось анимационное подразделение miHoYo вместе со студиями Fantasier Animation и Studio PPURI.
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Редактор
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