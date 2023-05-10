«Прощайте, учитель» — вышла короткометражка по Honkai: Star Rail

Студия miHoYo представила аниме-короткометражку под названием «Вспышка» по мотивам недавно вышедшей Honkai: Star Rail.

По сюжету генерал Облачных рыцарей Цзин Юань со своим мастером Цзинлю, которую поразила Мара — болезнь, сводящая с ума долгоживущие виды.

Также в аниме показали, как спустя годы обучает своего преемника, Лофу. Тот в будущем победит в турнире и заслужит звание лейтенанта Облачных рыцарей.

Короткометражкой занималось анимационное подразделение miHoYo вместе со студиями Fantasier Animation и Studio PPURI.