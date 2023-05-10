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    Новости | Фантастические короткометражки

    «Прощайте, учитель» — вышла короткометражка по Honkai: Star Rail

    10 мая 2023
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    10.05.2023
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    «Прощайте, учитель» — вышла короткометражка по Honkai: Star Rail

    Студия miHoYo представила аниме-короткометражку под названием «Вспышка» по мотивам недавно вышедшей Honkai: Star Rail.

    По сюжету генерал Облачных рыцарей Цзин Юань со своим мастером Цзинлю, которую поразила Мара — болезнь, сводящая с ума долгоживущие виды.

    Также в аниме показали, как спустя годы обучает своего преемника, Лофу. Тот в будущем победит в турнире и заслужит звание лейтенанта Облачных рыцарей.

    Короткометражкой занималось анимационное подразделение miHoYo вместе со студиями Fantasier Animation и Studio PPURI.

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    Редактор
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