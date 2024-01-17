Режиссер «Джона Уика» снимет ремейк «Горца» с Генри Кавиллом

Lionsgate объявила, что режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски снимет перезапуск фэнтезийного боевика «Горец».
Более того, постановщик заключил новый контракт, согласно которому он теперь будет руководить созданием новых проектов в этой вселенной (и во франшизе «Джон Уик»).
Главную роль в картине исполнит звезда «Ведьмака» от Netflix Генри Кавилл. Других подробностей о ремейке пока нет.
Стахелски работает над лентой с 2016 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Открылось второе дыхание!
Рекомендуем
-
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.