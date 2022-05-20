Режиссер «ВандыВижна» снимет первые два эпизода сериала про Годзиллу

Режиссер «ВандыВижна» Мэтт Шакман снимет первые два эпизода сериала про Годзиллу и других Титанов из MonsterVerse.
Также постановщик выступит исполнительным продюсером проекта Apple TV+ и Legendary Television.
Шакман также снял больше 40 эпизодов «В Филадельфии всегда солнечно» и некоторые серии «Игры престолов», «Пацанов» и «Фарго».
Действие сериала развернется после битвы монстров, в результате которой Сан-Франциско сравняли с землей.
У шоу пока нет даты выхода.
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Редактор
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