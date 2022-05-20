Режиссер «ВандыВижна» снимет первые два эпизода сериала про Годзиллу

Режиссер «ВандыВижна» Мэтт Шакман снимет первые два эпизода сериала про Годзиллу и других Титанов из MonsterVerse.

Также постановщик выступит исполнительным продюсером проекта Apple TV+ и Legendary Television.

Шакман также снял больше 40 эпизодов «В Филадельфии всегда солнечно» и некоторые серии «Игры престолов», «Пацанов» и «Фарго».

Действие сериала развернется после битвы монстров, в результате которой Сан-Франциско сравняли с землей.

У шоу пока нет даты выхода.