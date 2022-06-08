Режиссёр «Сайлент Хилла» 2006 года рассказал о работе над новой адаптацией

Режиссёр Кристоф Ганс, известный по экранизации видеоигры «Сайлент Хилл» 2006 года, неожиданно рассказал о статусе работы над новым фильмом серии.

В 2020-м он как-то уже говорил, что во время коронавирусной пандемии начал работать над сценарием нового фильма.

И вот теперь в интервью французскому изданию Jeuxvideo (оригинал под пейволлом, перевод на английский доступен на форуме ResetEra), он поясняет, что написал сценарий нового «Сайлент Хилла». По словам Ганса, у картины самостоятельный сюжет, не связанный с предыдущими экранизациями.

По-моему, «Сайлент Хилл» напоминает «Сумеречную зону». Некое четвёртое измерение — место, где может случиться всё что угодно. Я работал над новым фильмом, который можно назвать Silent Hill 2023, поскольку он выйдет в следующем году. Он совсем не похож на то, каким я представлял всё это в 2006-м. Кристоф Ганс, режиссёр

Ганс назвал новый фильм уважающим сагу видеоигр.

Точной даты выхода у картины пока нет.