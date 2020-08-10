Роберт Паттинсон соврал Кристоферу Нолану ради проб в «Бэтмене»

Роберт Паттинсон в интервью The Irish Times рассказал, что ему пришлось соврать Кристоферу Нолану, чтобы попасть на пробы «Бэтмена» Мэтта Ривза.
Дело в том, что студия не разрешала упоминать проект. Впрочем, режиссер «Довода» сразу же раскусил актера.
Это забавно, потому что Крис держит в секрете детали своих фильмов. И тут мне пришлось умалчивать о «Бэтмене». Так что я был вынужден солгать Крису, чтобы пойти на прослушивание. Я тогда сказал: «Мне нужно отлучиться по семейным обстоятельствам». А он мне говорит: «Ты на пробы Бэтмена, не так ли?»
«Довод» с Робертом Паттинсоном выйдет в России 10 сентября. А премьера «Бэтмена», съемки которого еще не закончились, назначена на 1 октября 2021 года.
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