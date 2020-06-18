    3
    Новости

    Роберт Паттинсон сначала сомневался, что справится с ролью Бэтмена

    18 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    18.06.2020
    3455
    1 минут на чтение
    Роберт Паттинсон сначала сомневался, что справится с ролью Бэтмена

    Роберт Паттинсон в интервью Healthy for Men рассказал, что его подтолкнуло согласиться на роль Темного рыцаря в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Изначально он не был уверен в своих силах, а потому переживал, что не справится с ответственностью.

    У любого актера бывают моменты, когда он сомневается, достоин ли он играть персонажа из сценария, справится ли с возложенными на него ожиданиями. Ты смотришь на настоящих звезд супергероики — Хемсворта, Скалу, Дауни-младшего, Эванса — и сомневаешься в себе. Но я поговорил с некоторыми из них и узнал, что все переживают, когда появляется подобная возможность.

    По словам Роберта, на этот раз его персонаж отличается от него не только характером, но и физической подготовкой.

    С каждым проектом я хочу чему-нибудь учиться и достигать новых вершин. Обычно я берусь за персонажей, чей характер отличается от моего. Но физическое преображение в каком-то смысле кажется даже интереснее.

    Ближайший проект, в котором Паттинсон принял участие, — «Довод» Кристофера Нолана. Премьера состоится 31 июля.

    Читайте также

    «

    «Бэтмен» Мэтта Ривза не будет историей о происхождении героя

     Дмитрий Кинский |  10.04.2020 |  1 097

    Режиссер рассказал, какие темы он хочет затронуть в фильме.

    В июле возобновятся съемки фильмов и сериалов на территории Великобритании

    В Великобритании скоро возобновятся съемки фильмов и сериалов

     Дмитрий Кинский |  01.06.2020 |  13 037

    Уже в июле Warner Bros. продолжит производство «Бэтмена» и «Фантастических тварей».

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Питер Маклин «Костяной капеллан» 1
    0
    16166
    Питер Маклин «Костяной капеллан»: мрачное фэнтези про бандитские разборки

    «Острые козырьки» с мечами.

    Читаем книгу: «Рик и Морти»: Жизнь в симуляции, работающей на 5%? 3
    0
    25106
    Читаем книгу: «Рик и Морти»: Жизнь в симуляции, работающей на 5%?

    С разрешения издательства мы публикуем главу, посвящённую жизни в симуляции.

    Обзор настолки «Маскарад сказок» 1
    0
    88042
    Обзор настолки «Маскарад сказок»

    Гадание на кофейной гуще, хрустальной туфельке и волшебном зеркале.

    Как геймдизайнеры обманывают игрока. Блог Николая Пегасова 3
    0
    158750
    Как геймдизайнеры обманывают игрока. Блог Николая Пегасова

    Продолжение статьи о неожиданных сюжетных поворотах.

    Видео: 15 игр Hobby World до 1000 рублей
    0
    322441
    Видео: 15 игр Hobby World до 1000 рублей

    И пара рекомендаций от «Мира фантастики»!

    Юлия Рыженкова «Четвёртое правило гольфа»
    0
    350888
    Юлия Рыженкова «Четвёртое правило гольфа»

    «Боже, что я делаю! Если меня кто-то увидит — меня убьют», — со стоном подумал он, но следующая мысль оказалась сильнее: «Пусть убьют. Но я буду играть в гольф!»

    Читаем мистический комикс «Ключи Локков: Альфа и Омега»
    0
    204237
    Читаем мистический комикс «Ключи Локков: Альфа и Омега»
    Хоррор-антологии комиксов: от классических монстров к их переосмыслению 12
    0
    325970
    Хоррор-антологии комиксов: от классических монстров к их переосмыслению

    Как знаменитый «Кодекс комиксов» вынудил авторов и издателей заново придумать запрещённых чудовищ и что теперь можно почитать любителям ужасов.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить