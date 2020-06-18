Роберт Паттинсон сначала сомневался, что справится с ролью Бэтмена

Роберт Паттинсон в интервью Healthy for Men рассказал, что его подтолкнуло согласиться на роль Темного рыцаря в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Изначально он не был уверен в своих силах, а потому переживал, что не справится с ответственностью.

У любого актера бывают моменты, когда он сомневается, достоин ли он играть персонажа из сценария, справится ли с возложенными на него ожиданиями. Ты смотришь на настоящих звезд супергероики — Хемсворта, Скалу, Дауни-младшего, Эванса — и сомневаешься в себе. Но я поговорил с некоторыми из них и узнал, что все переживают, когда появляется подобная возможность.

По словам Роберта, на этот раз его персонаж отличается от него не только характером, но и физической подготовкой.

С каждым проектом я хочу чему-нибудь учиться и достигать новых вершин. Обычно я берусь за персонажей, чей характер отличается от моего. Но физическое преображение в каком-то смысле кажется даже интереснее.

Ближайший проект, в котором Паттинсон принял участие, — «Довод» Кристофера Нолана. Премьера состоится 31 июля.