Мэтт Ривз в интервью Nerdist поделился деталями нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли и рассказал, что фильм не будет очередной историей о происхождении Темного рыцаря.

Я не хотел рассказывать о происхождении героя. Но я покажу его становление. <…> Даже Бэтмен до конца не понимает себя. Так что я хочу затронуть тему того, что нами движет. Рассказать о тех сторонах личности, которые мы можем контролировать, и тех, что не осознаем.

Готэм — еще один инструмент в руках постановщика. Он хочет использовать его, чтобы подчеркнуть эмоциональность истории.

В фильме есть нечто психологическое и очень эмоциональное. Поэтому я подумал, что можно подчеркнуть это через коррупцию в Готэме. Это актуальная тема. Она всегда актуальна. <…> Но мне кажется, что сегодня ее резонанс больше, чем когда-либо прежде.

Также режиссер объяснил, как он подходит к созданию картины.

Я могу понять, как нужно работать с камерой, подавать историю и говорить с актерами, только в одном случае: если понимаю, что нужно делать в эмоциональном плане. В противном случае я теряюсь.

«Бэтмен» Мэтта Ривза должен выйти 25 июня 2021 года.