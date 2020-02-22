В интернете внезапно появилась пачка фотографий со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза, на которых засветился Роберт Паттинсон (или его дублер) в образе Темного рыцаря верхом на мотоцикле вместе с какой-то девушкой, — в хорошем качестве.

Судя по всему, авторы картины снимали сцену на кладбище. Любопытно, что ее действие разворачивается днем, так что у нас есть возможность хорошенько рассмотреть костюм Бэтмена. Правда, он без плаща. Его, скорее всего, убрали, чтобы обезопасить поездку актера на мотоцикле.

Что касается компаньонки Темного рыцаря, то пользователи сети уверены — это Женщина-кошка.

Также кому-то удалось записать неудачную поездку Бэтмена на бэтбайке, которая закончилась падением героя. Наверное, всему виной мокрая дорога.

Ранее в интернете появились кадры со съемок картины, на которых поклонники нашли отсылку к комиксу «Бэтмен. Долгий Хэллоуин». Не исключено, что именно он лег в основу картины.

Премьера сольного фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном состоится 25 июня 2021 года.