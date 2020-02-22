В интернете внезапно появилась пачка фотографий со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза, на которых засветился Роберт Паттинсон (или его дублер) в образе Темного рыцаря верхом на мотоцикле вместе с какой-то девушкой, — в хорошем качестве.
Судя по всему, авторы картины снимали сцену на кладбище. Любопытно, что ее действие разворачивается днем, так что у нас есть возможность хорошенько рассмотреть костюм Бэтмена. Правда, он без плаща. Его, скорее всего, убрали, чтобы обезопасить поездку актера на мотоцикле.
Что касается компаньонки Темного рыцаря, то пользователи сети уверены — это Женщина-кошка.
Также кому-то удалось записать неудачную поездку Бэтмена на бэтбайке, которая закончилась падением героя. Наверное, всему виной мокрая дорога.
Bat bike race #TheBatman #Glasgow @Moonwarp pic.twitter.com/FQkhAmhU5b
— Dizzy (@LennonKennedy5) February 21, 2020
Ранее в интернете появились кадры со съемок картины, на которых поклонники нашли отсылку к комиксу «Бэтмен. Долгий Хэллоуин». Не исключено, что именно он лег в основу картины.
Премьера сольного фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном состоится 25 июня 2021 года.
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Картину ждать ещё почти полтора года.
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