Первые кадры с Робертом Паттинсоном в костюме Бэтмена

Режиссёр Мэтт Ривз опубликовал тестовый ролик со съёмок нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в костюме супергероя. Видео выполнено в красно-чёрной цветовой гамме и напоминает заставку «Сорвиголовы». Героя не показывают во весь рост, но детали вроде символа летучей мыши можно различить.

Фанаты уже отредактировали изображение, чтобы чётче рассмотреть Тёмного рыцаря.

Съёмки стартовали в январе этого года, ранее в Сети появились кадры с Паттинсоном и Колином Фаррелом — последний ходил с зонтиком.

Фильм выйдет только в июне 2021-го. Помимо Паттинсона и Фаррела в нём играют Энди Серкис (Альфред), Джеффри Райт (коммисар Гордон), Зои Кравиц (Женщина-кошка) и Пол Дано (Загадочник).