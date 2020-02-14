Первые кадры с Робертом Паттинсоном в костюме Бэтмена

Режиссёр Мэтт Ривз опубликовал тестовый ролик со съёмок нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в костюме супергероя. Видео выполнено в красно-чёрной цветовой гамме и напоминает заставку «Сорвиголовы». Героя не показывают во весь рост, но детали вроде символа летучей мыши можно различить.
Фанаты уже отредактировали изображение, чтобы чётче рассмотреть Тёмного рыцаря.
Съёмки стартовали в январе этого года, ранее в Сети появились кадры с Паттинсоном и Колином Фаррелом — последний ходил с зонтиком.
Фильм выйдет только в июне 2021-го. Помимо Паттинсона и Фаррела в нём играют Энди Серкис (Альфред), Джеффри Райт (коммисар Гордон), Зои Кравиц (Женщина-кошка) и Пол Дано (Загадочник).
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