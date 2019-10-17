По данным Variety, Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит») отказался от роли в грядущем «Бэтмене» Мэтта Ривза. Причины не разглашаются, но источники издания говорят, что первые новости об участии Хилла появились на очень раннем этапе переговоров.

А вот источники Collider уточняют, что первоначально Хилл запросил за участие слишком большую сумму — 10 миллионов долларов, что в два раза выше чека Роберта Паттинсона, который исполняет роль Бэтмена. Возможно, дело в гонораре или в роли — по данным СМИ, Хилл присматривался к образу Загадочника или Пингвина. Сейчас студия будет искать других артистов на эти роли.

Ранее СМИ рассказали, что на роль Женщины-Кошки Warner Bros. взяла актрису Зои Кравец («Фантастические твари», «Безумный Макс», «Дивергент»).

Съёмки «Бэтмена» запланированы на конец 2019 года или начало 2020-го. В прокат фильм выйдет 25 июня 2021-го.