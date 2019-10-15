Warner Bros. нашла актрису на роль Женщины-Кошки в грядущем «Бэтмене» от Мэтта Ривза — ею стала Зои Кравиц, известная по второстепенным ролям в «Фантастических тварях», «Дивергенте» и «Безумному Максу: Дорога ярости».

Ранее Кравиц уже играла эту супергероиню — в анимационном «Лего. Бэтмене». Главную роль в картине исполнит Роберт Паттинсон, Джеффри Райт («Мир Дикого Запада») сыграет комиссара Гордона, а Джона Хилл, вероятно, воплотит одного из злодеев.

Съёмки «Бэтмена» запланированы на конец 2019 года или начало 2020-го. В прокат фильм выйдет 25 июня 2021-го.

Ранее Forbes опубликовал колонку Марка Хьюза, в которой тот поделился некоторыми деталями о картине. Например, он уточнил, что студия наверняка начнёт объявлять каст на фоне положительной волны после выхода «Джокера». Хьюз также считает, что успех «Бэтмена» определит судьбу фильмов про Бэтгёрл и Найтвинга.