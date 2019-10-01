Издание Forbes опубликовало колонку Марка Хьюза, который специализируется на новостях голливудских проектов. Автор сообщил несколько любопытных подробностей, посвящённых «Бэтмену» Мэтта Ривза.
- Кастинг фильма включал в себя Загадочника, Пингвина, Женщину-Кошку, Двуликого и нескольких других злодеев.
- Джеффри Райт и Джона Хилл действительно ведут переговоры о ролях в кино. Райт может сыграть комиссара Джима Гордона, а Хилл мечется между Пингвином и Загадочником (Хьюз считает, что Хилл выберет второго).
- Официально актёров могут объявить уже в ближайшее время — после выхода в прокат «Джокера», поскольку для DC это время можно будет считать «благоприятным» для новостей.
- Ривз полностью занят проектом — он хочет убедиться, что у него получится не только снять фильм, но и заложить фундамент для развития историй вокруг Бэтмена и его союзников. Ривз нацелен на трилогию фильмов. Но при этом у руля всей Бэт-вселенной может встать кто-то другой — поэтому так важен фундамент.
- План в том, чтобы населить мир Тёмного рыцаря запоминающимися злодеями. В комиксах у него самый впечатляющий список противников, с которыми могут соперничать разве что враги Человека-Паука.
- Не исключено, что в одном из фильмов представят предысторию Дика Грейсона, который позднее может получить сольный фильм. Пока что производство «Найтвинга» заморожено. По сути, именно фильм про Бэтмена решит судьбу отложенных «Найтвинга» и «Бэтгёрл».
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