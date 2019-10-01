Лучшие мультфильмы 2018 (и аниме тоже есть!) Вспоминаем красочное фэнтези из Японии и Китая, душевные притчи, смешных супергероев, собак-эстетов и одну мрачную сказку из России.

Кто такой Илон Маск и как он меняет мир Владелец компаний SpaceX и Tesla Motors — не просто бизнесмен, но визионер, мечтающий о светлом будущем. Его называют Тони Старком реального мира.

Planescape: потерянная мультивселенная D&D Описываем лабиринт безумных измерений, населённых множеством рас, от хвостатых тифлингов до кубов-модронов. Здесь тёмные эльфы Забытых Королевств могли встретиться с драконидами из Dragonlance и вампирами Ravenloft.

Почему Тим Бёртон снимает странные фильмы Он снимает кино, которое нравится ему самому. Вдохновение он черпает из старых фильмов, ужастиков своего детства, сказок и снов. И получается уникальный мир, узнаваемый с первых кадров.