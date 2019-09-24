Обновлено 24 сентября: Райт у себя в твиттере намекнул, что переговоры прошли успешно.
Похоже, скоро в Готэме появятся новые лица.
The Hollywood Reporter сообщает, что Джеффри Райт («Мир Дикого Запада», «Казино Рояль») ведёт переговоры о роли комиссара Гордона в грядущем фильме Мэтта Ривза про Бэтмена. Самого Тёмного рыцаря, напомним, сыграет Роберт Паттинсон. В недавних картинах героя воплотили Гэри Олдман (в трилогии Нолана) и Джей Кей Симмонс («Лига Справедливости» Снайдера).
Позднее Райт у себя в твиттере намекнул, что переговоры прошли успешно:
— Jeffrey Wright (@jfreewright) September 23, 2019
Кроме того, контракт со студией готов заключить двухкратный номинант на «Оскар» актёр Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит»). Пока что никаких деталей о его роли нет — сам он присматривается к кому-то из злодеев. Как пишут СМИ, сложности в переговорах возникли из-за выбора персонажа.
Ранее Кевин Смит рассказал, что новый фильм будет основан на серии комиксов «Бэтмен. Долгий Хэллоуин» — но воспринимать это как точные данные не стоит. Комикс рассказывал об ещё одном загадочном убийце, якобы вершителе справедливости, который устраняет приближённого влиятельного мафиози Фальконе.
Новый «Бэтмен» выйдет 25 июня 2021 года.
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