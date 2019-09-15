Актёр, сценарист, продюсер и режиссёр Кевин Смит в подкасте FatMan Beyond поделился неожиданными подробностями о грядущем фильме Мэтта Ривза про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли. По информации Смита, картина якобы будет основана на событиях комикса «Бэтмен. Долгий Хэллоуин» — эти детали он услышал от некого достоверного источника.

«Долгий Хэллоуин» — 13-серийный комикс Джеффа Лоэба, который выходил с 1996-го по 1997-й. В своё время эта нуарная история оказала влияние на фильмы о Тёмном рыцаре Кристофера Нолана — например, это видно в сюжетной линии Харви Дента. Комикс рассказывал об ещё одном загадочном убийце, якобы вершителе справедливости, который устраняет приближённого влиятельного мафиози Фальконе.

Пока что особых подробностей о картине Ривза нет — постановщик ранее рассказывал, что это тоже будет нуарная история.

Любопытно другое — в начале января портал BloodyDisgusting рассказывал, что сюжет «Долгого Хэллоуина» могут адаптировать для анимационного фильма. Правда, с тех пор никаких новостей о нём нет, а в списке ближайших релизов DC Animation он не значится — там указаны только экранизация «Красного сына», Justice League Dark: Apokolips War (продолжение «Тёмной Лиги Справедливости» 2017 года, где фигурировали Константин, Затанна и демон Этриган) и Superman: Man of Tomorrow — по оригинальному сценарию.

Новый «Бэтмен» выйдет 21 июня 2021 года.