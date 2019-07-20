DC выпустит мультфильм по комиксу «Супермен: Красный сын» — релиз в 2020-м

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего прошла презентация DC — на неё представили анимационную экранизацию комикса «Бэтмен. Тихо!» и объявили о планах на 2020 год.

Товарищи, записывайте — следующим анимационным фильмом студии станет «Красный сын» по одноимённому комиксу Марка Миллара! Выход намечен на начало года. А позднее студия выпустит ещё два мультфильма — Justice League Dark: Apokolips War (продолжение «Тёмной Лиги Справедливости» 2017 года, где фигурировали Константин, Затанна и демон Этриган) и Superman: Man of Tomorrow — по оригинальному сценарию.

Комикс Марка Миллара «Супермен: Красный сын» рассказывает об альтернативной вселенной, в которой капсула с маленьким Кал-Элом упала не в Америке, а на территории СССР. По сюжету Супермен присоединяется к коммунистической партии и становится сподвижником Сталина, а потом, после смерти вождя, и вовсе заменяет его. Прочитать этот комикс стоит хотя бы ради Бэтмена-террориста, который тут носит шапку-ушанку! Другие известные герои DC вроде Чудо-женщины и Зелёного фонаря тоже фигурируют в сюжете.

Любопытно, что об экранизации «Красного сына» лидер анимационного отделения Брюс Тимм говорил ещё в январе 2018-го.