Видео: отрывки из грядущего анимационного фильма «Бэтмен: Тихо!»

В сети появились отрывки из грядущего анимационного фильма по комиксу DC «Бэтмен: Тихо!». Первый ролик показывает погоню за Женщиной-кошкой, а второй посвящён сражению с Бэйном.

Охота за Кошкой

«Бэтмен против Бэйна»

Зрители, знакомые с комиксом-первоисточником, обратили внимание, что в сцене Бэтмена и Бэйна… никакого Бэйна и не было! В оригинале Тёмный рыцарь сталкивался с Киллер Кроком — суперзлодеем, который выглядит как антропоморфный аллигатор. Неизвестно, почему создатели мультфильма решили заменить одного персонажа на другого, ведь Киллер Крок уже появлялся раньше в анимационных — например, в «Сыне Бэтмена».

Релиз картины намечен на 20 июля на цифровых сервисах, а на дисках «Тихо!» выйдет 6 августа.