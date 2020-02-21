Недавно в интернете появились несколько довольно бессмысленных на первый взгляд кадров со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза (их коллекционирует твиттер-аккаунт BatSource), однако поклонникам франшизы удалось построить довольно правдоподобную теорию о сюжете грядущей картины.

Так, следующую фотографию сделали во время съемок в Лондоне в январе. Любопытно то, что на этом кадре можно увидеть хэллоуинские тыквы. А значит, как минимум часть фильма развернется во время Хэллоуина. Поэтому фанаты предположили, что в основу картины ляжет комикс «Бэтмен. Долгий Хэллоуин».

Действие комикса происходит во времена начала борьбы Бэтмена с преступностью. Это объясняет, почему на роль главного героя в фильме выбрали относительно молодого Роберта Паттинсона. А по сюжету Темный рыцарь противостоит злодею по кличке Праздник, который убивает людей только по праздникам. Чтобы справиться с ним, Темному рыцарю приходится объединиться с Джеймсом Гордоном и Харви Дентом — в этом комиксе тот как раз становится Двуликим. Также в нем появляются такие персонажи, как Загадочник, Пугало, Джокер, и другие.

Также кто-то умудрился заснять фургон с костюмами героев, в котором забыли выключить свет. Там можно увидеть накидки, очень напоминающие костюм Пугала.

Также рядом с заброшенной психиатрической больницей нашли билборд с рекламой готэмской компании. Судя по всему, в этой локации тоже проходили съемки.

Получше рассмотреть заброшенную лечебницу можно в этом ролике:

Съемки «Бэтмена» начались в январе 2020 года, а премьера намечена на июнь 2021-го.