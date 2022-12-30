Розыгрыш для участников крауд-кампании «Мира фантастики»!

Друзья, в рамках крауд-кампании «Мира фантастики» мы запускали дополнительную награду в виде коробки с сюрпризом. Вы очень быстро раскупили все коробки с сюрпризами, поэтому мы решили разыграть еще 8 штук.

Условия розыгрыша простые:

1. Закажите подписку на ежемесячные журналы

2. Ждите окончания кампании!

Что внутри? Сувениры из предыдущих кампаний. В коробку могут войти обложка на паспорт, картхолдер, открытки, закладки и так далее.

Участвуют и те, кто уже сделал заказ на ежемесячные номера.

На момент публикации заметки в кампании собрано 5,6 миллионов рублей — следовательно, разблокировано 5 сверхцелей! Подписчики ежемесячных номеров получат акриловые статуэтки, подставки, нашивки и кубик-компаньон!