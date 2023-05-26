    3
    Новости

    Russian World Vision купила права на фильмы студии Ghibli в России

    26 мая 2023
    Avatar photo
    26.05.2023
    16
    0 минут на чтение
    Russian World Vision купила права на ф

    Российская компания Russian World Vision приобрела на Каннском кинорынке эксклюзивные права на фильмы студии Ghibli Хаяо Миядзаки.

    Глава компании Константин Елкин отметил, что конкуренция была высокой:

    Мы стали эксклюзивным обладателем всех прав на 22 анимационных фильма студии Ghibli режиссёра Хаяо Миядзаки. На эту золотую библиотеку теперь будут открыты SVOD-права (платный доступ по подписке — прим. редакции), и мы будем работать над планом перевыпусков шедевров, в нее входящих.

    Из-за этого в «Кинопоиске» до 31 мая любой аниме-фильм студии Ghibli, кроме «Ая и ведьма», можно купить за 1 рубль. После этого их уберут из онлайн-кинотеатра. А те, кто успел приобрести мультфильмы, сохранят к ним доступ.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Приглашаем в Сайлент-Хилл в 81-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    1751
    Приглашаем в Сайлент Хилл в 81-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Я пытаюсь объяснить, что ищу свою жену.

    Diablo IV: чего ждать после бета-тестов? 10
    0
    41482
    Diablo IV: чего ждать после бета-тестов?

    Работает ли открытый мир? Выдержан ли баланс? Ощущается ли отдача от ударов? И вообще, есть ли чувство, что это та самая «Дьябла»?

    Настольная игра «Спящие боги»: эпическое приключение для всей семьи 7
    0
    109511
    Настольная игра «Спящие боги»: эпическое приключение для всей семьи

    Райан Локет долго шёл к созданию игры своей мечты.

    Лучшие игры, похожие на The Legend of Zelda 7
    0
    166029
    Лучшие игры, похожие на The Legend of Zelda

    Как насчёт богини-волчицы (без пряностей) и репы, укрывающейся от налогов?

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2022
    0
    198080
    Джон Браннер «На волне шока». Будущее: взгляд из 1970-х

    Социальный протокиберпанк с детективным сюжетом.

    Обзор Jedi Survivor. God of Star Wars!
    0
    334794
    Обзор Jedi Survivor. God of Star Wars!

    Игра далека от идеала. Но в каждый момент времени разработчики стараются сделать так, чтобы вам не было скучно и вы всегда получали яркий кинематографичный опыт.

    Как связаны Питер Пэн, Лавкрафт и Средиземье? 4
    0
    298306
    Как связаны Питер Пэн, Лавкрафт и Средиземье?

    Небольшой экскурс по литературным отсылкам.

    «Связанные насмерть»: удалось ли сериалу выйти из тени Кроненберга?
    0
    329350
    «Связанные насмерть»: удалось ли сериалу выйти из тени Кроненберга?

    Медлительный и созерцательный психологический триллер с элементами боди-хоррора, замешанный на женских тревогах.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить