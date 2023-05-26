Russian World Vision купила права на фильмы студии Ghibli в России

Российская компания Russian World Vision приобрела на Каннском кинорынке эксклюзивные права на фильмы студии Ghibli Хаяо Миядзаки.

Глава компании Константин Елкин отметил, что конкуренция была высокой:

Мы стали эксклюзивным обладателем всех прав на 22 анимационных фильма студии Ghibli режиссёра Хаяо Миядзаки. На эту золотую библиотеку теперь будут открыты SVOD-права (платный доступ по подписке — прим. редакции), и мы будем работать над планом перевыпусков шедевров, в нее входящих.

Из-за этого в «Кинопоиске» до 31 мая любой аниме-фильм студии Ghibli, кроме «Ая и ведьма», можно купить за 1 рубль. После этого их уберут из онлайн-кинотеатра. А те, кто успел приобрести мультфильмы, сохранят к ним доступ.