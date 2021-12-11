Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией комикса Battle Chasers

Согласно Deadline, автор первых трёх фильмов про Джона Уика Дерек Колстад напишет сценарий для экранизации комикса Battle Chasers. Он также будет исполнительным продюсером проекта.

Battle Chasers — мрачная фэнтезийная серия комиксов художника Джо Мадурейры в сеттинге аркейн-панк — это значит, что магия и наука сосуществуют вместе в этой вселенной. Серия комиксов была запущена в 1998 году. В центре внимания Battle Chasers — разношерстная команда героев: опозоренный мечник с разбитым сердцем, циничный вор, волшебник с причудами, боевой робот с добрым сердцем и молодая девушка с магическими перчатками небывалой силы. Они должны объединиться, несмотря на свои отличия, чтобы остановить темную силу, которая растёт день ото дня.

Выпуск комикса был прерван на девятом номере в 2001 году из-за того, что Мадурейра ушёл из индустрии комиксов в разработку игр.

В качестве разработчика Мадурейра работал над оригинальной Darksiders, вышедшей в 2010 году. В 2014 году он основал студию Airship Syndicate и создал игру Battle Chasers: Nightwar, которая продолжила сюжет комикса. Кроме того, студия выпустила Darksiders Genesis и Ruined King, пошаговую RPG по League of Legends.

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Мадурейра также поделился, что комикс возвращается после 20-летнего перерыва с 10-м выпуском. Работа над ним уже завершена, и скоро авторы сообщат дату его выхода.