    3
    Новости

    Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией комикса Battle Chasers

    11 декабря 2021
    11.12.2021
    962
    1 минута на чтение
    Сценарист «Джона Уика» работает над телеадаптацией комикса Battle Chasers Джо Мадурейры 1

    Согласно Deadline, автор первых трёх фильмов про Джона Уика Дерек Колстад напишет сценарий для экранизации комикса Battle Chasers. Он также будет исполнительным продюсером проекта.

    Battle Chasers — мрачная фэнтезийная серия комиксов художника Джо Мадурейры в сеттинге аркейн-панк — это значит, что магия и наука сосуществуют вместе в этой вселенной. Серия комиксов была запущена в 1998 году. В центре внимания Battle Chasers — разношерстная команда героев: опозоренный мечник с разбитым сердцем, циничный вор, волшебник с причудами, боевой робот с добрым сердцем и молодая девушка с магическими перчатками небывалой силы. Они должны объединиться, несмотря на свои отличия, чтобы остановить темную силу, которая растёт день ото дня.

    Выпуск комикса был прерван на девятом номере в 2001 году из-за того, что Мадурейра ушёл из индустрии комиксов в разработку игр.

    В качестве разработчика Мадурейра работал над оригинальной Darksiders, вышедшей в 2010 году. В 2014 году он основал студию Airship Syndicate и создал игру Battle Chasers: Nightwar, которая продолжила сюжет комикса. Кроме того, студия выпустила Darksiders Genesis и Ruined King, пошаговую RPG по League of Legends.

    Читайте также

    Battle Chasers: Nightwar

    Battle Chasers: Nightwar. JRPG в обёртке красочного комикса

     Александр Стрепетилов |  27.10.2017

    Красочная ролевая игра с увлекательными и продуманными пошаговыми сражениями, но слабым сюжетом.

    Мадурейра также поделился, что комикс возвращается после 20-летнего перерыва с 10-м выпуском. Работа над ним уже завершена, и скоро авторы сообщат дату его выхода.

    Сценарист «Джона Уика» работает над телеадаптацией комикса Battle Chasers Джо Мадурейры

    Обложка грядущего 10 выпуска Battle Chasers.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Предтечи «Песнь льда и пламени» 6
    0
    6938
    Предтечи «Песни льда и пламени»

    Фэнтези с политическими интригами и неоднозначными персонажами, которое вышло до «Игры престолов».

    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть? 3
    0
    22930
    Новые мультфильмы 2022 года: что смотреть?

    Кот из «Шрека», Базз в космосе, злой Пиноккио, экранизации Пратчетта и «Братьев Марио», а также куча обаятельных животных.

    «Ведьмак» от Netflix: каким получился второй сезон?
    0
    86028
    «Ведьмак» от Netflix: каким получился второй сезон? Они, блин, научились?!

    Сериал избавился от многих «болячек» первого сезона, а основная сюжетная линия с Геральтом и Цири и вовсе выше всяких похвал. Но повествованию по-прежнему не достаёт связности.

    Эд Курц «И создал из ребра я новый мир»
    0
    142119
    Эд Курц «И создал из ребра я новый мир». Тайна убийственного шоу

    Жестокий хоррор, который долго и успешно притворяется мистическим детективом.

    Какие фильмы посмотреть в декабре 2021? Мультивселенная, матрица и сказочная Москва 5
    0
    190247
    Какие фильмы посмотреть в декабре 2021? Мультивселенная, матрица и сказочная Москва

    Декабрь — месяц большого кино. «Матрица» и «Человек-паук», истерическая комедия Леонардо ДиКаприо и новый хоррор Гильермо дель Торо.

    Читаем книгу Андреа Стюарт «Дочь костяных осколков»
    0
    199274
    Читаем книгу Андреа Стюарт «Дочь костяных осколков» — о наследнице тёмного властелина

    Первые главы показывает непростые отношения между Лин и Императором.

    Видео: обзор настолки «Поиски планеты Х»
    0
    485971
    Видео: обзор настолки «Поиски планеты Х»

    Новый ролик от Hobby World.

    Обзор Jurassic World Evolution 2. Ещё немного погуляем с динозаврами
    0
    204617
    Обзор Jurassic World Evolution 2. Ещё немного погуляем с динозаврами

    Тираннозавр делает «КУСЬ!»   

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить