Сценаристы «Бэтвумен» работают над сериалом «Рыцари Готэма». Это не спин-офф

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что у Warner Bros. и телеканала The CW в производстве находится сериал «Рыцари Готэма».

Над проектом работают Натали Абрамс, Джеймс Патрик Стотеро и Чад Файвэш, ранее отвечавшие за некоторые эпизоды «Бэтвумен».

Точно известно, что сериал не будет спин-оффом вышеупомянутой «Бэтвумен». Кроме того, он никак не связан с одноименный игрой, которая сейчас в разработке у WB Games Montreal.

Сюжет «Рыцарей Готэма» развернется после убийства Бэтмена. Приемный сын Брюса Уэйна решает объединиться с детьми врагов Бэтмена после того, как их всех обвиняют в убийстве Темного рыцаря. Так что банде самых разыскиваемых преступников предстоит очистить свое имя и разобраться с новыми угрозами.

У сериала пока нет даже примерной даты выхода.