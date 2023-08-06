Сергей Горошко и Константин Хабенский вернутся в «Майоре Громе: Игра» 

В продолжении «Майор Грома» с подзаголовком «Игра» вернутся Сергей Горошко и Константин Хабенский — они вновь исполнят роли Сергея Разумовского (Чумного доктора) и доктора Рубинштейна соответственно. Об этом сообщили создатели фильма на Плюс Даче.

«Майор Гром: Чумной Доктор» оставил линию Разумовского незаконченной — в сцене после титров он оказывается в психбольнице на острове, где доктор Рубинштейн начинает изучать его расстройство личности необычными способами.

В продолжении они ожидаемо сыграют важные роли. Об этом рассказал и Артём Габрелянов, продюсер и сценарист фильма:

Мы продолжим развивать линию второй личности Сергея Разумовского, Чумного Доктора. Вениамин Рубинштейн будет искать способы взаимодействия с альтер-эго Разумовского, ставя опыты над Сергеем. На этом схожесть с одноимённой книгой заканчивается – как мы говорили раньше, у нас не было задачи покадрово экранизировать комикс, вышедший девять лет назад, и «Игра» будет абсолютно новой историей во вселенной Грома. Мы рассчитываем удивить и фанатов оригинального комикса, и зрителей, не знакомых с ним

Также «Майор Гром: Игра» получил первый тизер-постер с майором Громов и видео со съёмок продолжения.

Тизер-постер

Видео со съёмок