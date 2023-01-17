Сериал The Last of Us показал один из лучших стартов на HBO

По данным аналитической фирмы Nielson и Warner Bros. Discovery, за 24 часа первый эпизод The Last of Us посмотрели 4,7 миллиона зрителей в США на канале HBO и в сервисе HBO Max.

Экранизация игры от Naughty Dog привлекла больше зрителей, чем любой другой сериал HBO с 2010 года, кроме «Дома дракона» и «Подпольной империи».

Для сравнения, спин-офф «Игры престолов» в первый день посмотрели аж 9,9 миллиона пользователей из США, так что он все еще остается абсолютным лидером.

Вторая серия выйдет в следующий понедельник. Всего в первом сезоне будет 9 эпизодов.