Школьницы без головы и мертвый детектив — 10 минут геймплея и детали Ghostwire: Tokyo

В конце января Bethesda провела закрытую презентацию Ghostwire: Tokyo, а в ночь с 3 на 4 февраля Sony провела свой собственный показ новой игры от Tango Gameworks и Синдзи Миками.
Тезисно рассказываем об особенностях проекта:
- По сюжету почти все население Токио исчезло в загадочном тумане, а в город вторглись духи и демоны. Парень по имени Акито избежал этой участи, поскольку в его тело вселился погибший детектив Кей-Кей;
- Со сверхъестественными существами можно сражаться только эфиром, который главный герой может контролировать с помощью жестов;
- Игрок получит в свое распоряжение четыре стихии: ветер, воду, огонь и землю. Первые три используются для атаки, а последняя — для защиты;
- Чтобы победить ёкая, нужно вырвать его ядро. Механика напоминает поглощение песка из Prince of Persia: The Sands of Time;
- Помимо стихий в распоряжении главного героя будет «магический» лук и бумажные талисманы офуда, которые упростят сражение с врагами;
- В игре будет открытый мир, но без подгрузок не обойдется. Например, они возникают при входе в некоторые жилые дома;
- Кроме того, изучать мир вокруг можно не только на земле, но и на крышах Токио;
- Одна из задач игрока — очищать врата тории, чтобы открывать новые локации и получать за это награды;
- Среди противников будут безликие монстры с зонтиками, школьницы без головы, «дети» в желтых дождевиках и не только;
- Для изгнания особо опасных демонов, судя по всему, придется рисовать специальные знаки;
- Не все ёкаи враждебны к главному герою, есть и вполне дружелюбные. Например, летающий кот, заправляющий местным магазинчиком;
- Без незамысловатых головоломок с психоделическими элементами тоже не обойдется;
- Стелс в игре тоже есть, так что к врагу всегда можно незаметно подкрасться со спины и по-тихому его устранить;
- Впитывая духовные частицы, протагонист накапливает опыт, который потом можно обменять на улучшение способностей.
Ghostwire: Tokyo выйдет 25 марта на PS5 и ПК.
10 минут геймплея и комментарии разработчиков
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Редактор
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