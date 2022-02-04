    3
    Новости

    Школьницы без головы и мертвый детектив — 10 минут геймплея и детали Ghostwire: Tokyo

    4 февраля 2022
    04.02.2022
    429
    1 минута на чтение
    1

    В конце января Bethesda провела закрытую презентацию Ghostwire: Tokyo, а в ночь с 3 на 4 февраля Sony провела свой собственный показ новой игры от Tango Gameworks и Синдзи Миками.

    Тезисно рассказываем об особенностях проекта:

    • По сюжету почти все население Токио исчезло в загадочном тумане, а в город вторглись духи и демоны. Парень по имени Акито избежал этой участи, поскольку в его тело вселился погибший детектив Кей-Кей;
    • Со сверхъестественными существами можно сражаться только эфиром, который главный герой может контролировать с помощью жестов;
    • Игрок получит в свое распоряжение четыре стихии: ветер, воду, огонь и землю. Первые три используются для атаки, а последняя — для защиты;
    • Чтобы победить ёкая, нужно вырвать его ядро. Механика напоминает поглощение песка из Prince of Persia: The Sands of Time;
    • Помимо стихий в распоряжении главного героя будет «магический» лук и бумажные талисманы офуда, которые упростят сражение с врагами;
    • В игре будет открытый мир, но без подгрузок не обойдется. Например, они возникают при входе в некоторые жилые дома;
    • Кроме того, изучать мир вокруг можно не только на земле, но и на крышах Токио;
    • Одна из задач игрока — очищать врата тории, чтобы открывать новые локации и получать за это награды;
    • Среди противников будут безликие монстры с зонтиками, школьницы без головы, «дети» в желтых дождевиках и не только;
    • Для изгнания особо опасных демонов, судя по всему, придется рисовать специальные знаки;
    • Не все ёкаи враждебны к главному герою, есть и вполне дружелюбные. Например, летающий кот, заправляющий местным магазинчиком;
    • Без незамысловатых головоломок с психоделическими элементами тоже не обойдется;
    • Стелс в игре тоже есть, так что к врагу всегда можно незаметно подкрасться со спины и по-тихому его устранить;
    • Впитывая духовные частицы, протагонист накапливает опыт, который потом можно обменять на улучшение способностей.

    Ghostwire: Tokyo выйдет 25 марта на PS5 и ПК.

    10 минут геймплея и комментарии разработчиков

    Ключевой арт

    1

    Скриншоты

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    1
    0
    14062
    Какие новые сериалы смотреть в феврале 2022?

    Комедия о похождениях зомби-преступника, мультсериалы по видеоиграм и история про очередной маленький городок с чертовщинкой.

    Обсуждаем наиболее яркие видеоигры 2021 года в 45-м выпуске подкаста
    0
    40982
    Обсуждаем наиболее яркие видеоигры 2021 года в 45-м выпуске подкаста

    Не только лучшие, но и худшие!

    Открывающие титры первой части «Этерны»
    0
    23310
    Магия, боги и нежить «Отблесков Этерны»

    Сверхъестественные элементы цикла Веры Камши.

    Мир фантастики №219 (февраль 2022) 2
    0
    40104
    Мир фантастики №219 (февраль 2022)

    Итоги 2021 года и романтика во всех проявлениях.

    Какие фильмы посмотреть в феврале 2022? Луна, секс и роботы 2
    0
    77003
    Какие фильмы посмотреть в феврале 2022? Луна, секс и роботы

    Главные фильмы февраля: экранизация Uncharted, аниме про Женщину-кошку и восстание машин от режиссёра «Амели».

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2022 17
    0
    85754
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2022

    Фантастические книги последнего месяца зимы: от знаменитого сянься до красочного артбука о культуре троллей. 

    «Книга Бобы Фетта». Глава 6 «Из пустыни пришёл незнакомец» — рекап со спойлерами! 2
    0
    115102
    «Книга Бобы Фетта», 6-я серия «Из пустыни пришёл незнакомец» — рекап со спойлерами!

    А при чём тут Боба Фетт?

    1
    0
    124895
    Обзор Dying Light 2: Stay Human. Постапокалипсис 2077

    Хорошая игра с открытым миром, но плохая Dying Light.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить