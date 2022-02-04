Школьницы без головы и мертвый детектив — 10 минут геймплея и детали Ghostwire: Tokyo

В конце января Bethesda провела закрытую презентацию Ghostwire: Tokyo, а в ночь с 3 на 4 февраля Sony провела свой собственный показ новой игры от Tango Gameworks и Синдзи Миками.

Тезисно рассказываем об особенностях проекта:

По сюжету почти все население Токио исчезло в загадочном тумане, а в город вторглись духи и демоны. Парень по имени Акито избежал этой участи, поскольку в его тело вселился погибший детектив Кей-Кей;

Со сверхъестественными существами можно сражаться только эфиром, который главный герой может контролировать с помощью жестов;

Игрок получит в свое распоряжение четыре стихии: ветер, воду, огонь и землю. Первые три используются для атаки, а последняя — для защиты;

Чтобы победить ёкая, нужно вырвать его ядро. Механика напоминает поглощение песка из Prince of Persia: The Sands of Time;

Помимо стихий в распоряжении главного героя будет «магический» лук и бумажные талисманы офуда, которые упростят сражение с врагами;

В игре будет открытый мир, но без подгрузок не обойдется. Например, они возникают при входе в некоторые жилые дома;

Кроме того, изучать мир вокруг можно не только на земле, но и на крышах Токио;

Одна из задач игрока — очищать врата тории, чтобы открывать новые локации и получать за это награды;

Среди противников будут безликие монстры с зонтиками, школьницы без головы, «дети» в желтых дождевиках и не только;

Для изгнания особо опасных демонов, судя по всему, придется рисовать специальные знаки;

Не все ёкаи враждебны к главному герою, есть и вполне дружелюбные. Например, летающий кот, заправляющий местным магазинчиком;

Без незамысловатых головоломок с психоделическими элементами тоже не обойдется;

Стелс в игре тоже есть, так что к врагу всегда можно незаметно подкрасться со спины и по-тихому его устранить;

Впитывая духовные частицы, протагонист накапливает опыт, который потом можно обменять на улучшение способностей.

Ghostwire: Tokyo выйдет 25 марта на PS5 и ПК.

10 минут геймплея и комментарии разработчиков

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