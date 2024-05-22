Шоураннер третьего сезона «Пикара» займется сериалом про Вижна

Marvel привлекла шоураннера третьего сезона «Звездного пути: Пикар» Терри Маталаса в качестве сценариста безымянного сериала про Вижна.
Предположительно, действие развернется после событий «ВандыВижна», в котором Ванда позволила «своему» Вижену исчезнуть.
Изначально проектом должен был заниматься создатель «ВандыВижна» Джек Шеффер, но он переключился на спин-офф про Агату.
Премьера шоу с Полом Беттани в главной роли состоится в 2026 году.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.