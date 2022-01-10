Схватка с Рек’Сай и разгневанный Волибир — вышла новая короткометражка по League of Legends

Riot Games представила кинематографический трейлер нового сезона в League of Legends под названием The Call (или «Зов» на русском).

В короткометражке Кай’Са и Талия дают отпор Рек’Сай, Седжуани и Олаф сражаются с Волибиром, а Пантеон схлестнулся с Леоной.

Музыку в ролике исполнили комопзиторский дуэт 2WEI, а также Луис Лайбфрид и певица Эдда Хейс.

12 января, кстати, в MOBA добавят новую героиню, способности которой завязаны на управлении электричеством, — Зери, Искру Зауна.