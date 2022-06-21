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    Новости

    Скоро Marvel раскроет свои планы на новую сагу в MCU

    21 июня 2022
    21.06.2022
    1097
    0 минут на чтение
    Скоро Marvel раскроет свои планы на новую сагу в MCU

    Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что в скором времени с фанатами киновселенной Marvel поделятся некоторыми подробностями о планах на новую сагу.

    При этом, по его словам, в уже вышедших проектах в рамках четвертой фазы довольного много намеков на это.

    Так как мы подходим к концу четвертой фазы, люди начинают задаваться вопросом, куда вообще новая сага будет двигаться дальше. Было уже много намеков, которые, по крайней мере, для меня очевидны. Но в ближайшие месяцы мы будем говорить об этом конкретнее, чтобы у зрителей, которые хотят видеть общую картину, были представления о наших планах.

    Вероятно, речь о мероприятии D23 Expo 2022, на котором Marvel расскажет о своих будущих проектах. Также намеки наверняка оставят в «Торе: Любовь и гром» и «Стражах галактики 3».

    У последних фильмов и сериалов Marvel нет общей сюжетной линии, но в некоторых из них фигурировала открытая Локи мультивселенная.

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