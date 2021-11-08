Слух: съёмки фильма «Звёздные войны» по Старой Республике начнутся в следующем году

Что ни большое мероприятие, то постоянные утечки и слухи. Так происходит и перед Disney+ Day.

Портал Big Screen Leaks и инсайдер Дэниел Рихтман поделились несколькими слухами о работе над фильмами по «Звёздным войнам». Якобы уже в следующем году начнётся производство ранее анонсированный картины по эпохе Старой Республики. Официального анонса проекта ещё было, но Кэтлин Кеннеди когда-то намекала, что в Lucasfilm над чем-то таким работают. А в 2019-м BuzzFeed рассказал, что фильм действительно в работе — им занимается Лаэта Калогридис («Остров проклятых», «Аватар», «Алита: Боевой ангел»).

BSL и Рихтман намекают, что главным героем фильма по Республике станет Дарт Малгус, фигурировавший в MMORPG. Его историю для картины частично изменят.

Эта картина предположительно выйдет в декабре 2023-го, из-за чего фильм по «Разбойной Эскадрильи» от Пэтти Дженкинс придётся подождать — его хотят сдвинуть на 2024-й. Плюс, тут накладываются сложности со съёмочными графиками, ведь Дженкинс ещё будет занята на третьей части «Чудо-Женщины».

В сентябре официально анонсировали ремейк легендарной Knights of Old Republic от Aspyr. Пока что без даты выхода.