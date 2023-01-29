    3
    Новости

    Слух: Universal Pictures запустили в разработку лайв-экшн «Как приручить дракона»

    29 января 2023
    Avatar photo
    29.01.2023
    5
    0 минут на чтение
    Слух: Universal Pictures запустили в разработку лайв-экшн «Как приручить дракона» 1

    Universal Pictures работают над игровым фильмом во франшизе «Как приручить дракона». Об этом сообщает инсайдер Giant Freakin Robot со ссылкой на свои надёжные источники, а также инсайдер Дэниел Рихтман.

    Согласно этой информации, автор оригинальной трилогии Дин ДеБлуа выступит как режиссёр.

    Неизвестно, будет ли киноадаптация ремейком первого «Как приручить дракона» или новым проектом, который расширит вселенную. СМИ отмечают, что благодаря развитию технологии визуальных эффектов и успеху мультфильма для Universal Pictures сейчас лучшее время для развития франшизы про драконов и викингов.

    DreamWorks Animation выпустил мультфильм «Как приручить дракона» в 2010 году. Анимационный проект режиссёров Крис Сандерса и Дина Деблуа рассказывает о дружбе мальчика и дракона, которая смогла примирить двух заклятых врагов — викингов и драконов.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Какие комиксы выйдут в 2023 году на русском 23
    0
    41539
    Какие комиксы выйдут в 2023 году на русском

    У нас почти не будет новинок от Marvel или DC, но российские издатели порадуют необычными вещами

    Какие книги выйдут в 2023 году? Молодежная фантастика 8
    0
    98867
    Какие книги выйдут в 2023 году? Молодежная фантастика

    Впрочем, как известно, лучшие YA-вещи подходят для любого возраста!

    Фантастический успех: есть 10 миллионов на крауд-кампании!
    0
    216947
    Фантастический успех: есть 10 миллионов на крауд-кампании!

    Таких результатов мы попросту не ожидали

    Какие мультфильмы выйдут в 2023 году? Коты, братья Марио и Человек-паук 14
    0
    155396
    Какие мультфильмы выйдут в 2023 году? Коты, братья Марио и Человек-паук

    А также мышеньки, курочки, Шрек и юные африканские волшебницы.

    «Королевство: Исход»: завершение безумного сериала Ларса фон Триера 4
    0
    167501
    «Королевство: Исход»: завершение безумного сериала Ларса фон Триера

    «Нас окружают фрагменты пазла, который не должен быть собран».

    Какие книги выйдут в 2023 году? Русская фантастика 12
    0
    217594
    Какие книги выйдут в 2023 году? Русская фантастика

    Фантастика, написанная на русском языке — независимо от гражданства, национальности и места жительства авторов.

    Короткометражка: «Свет». История девушки в мире тьмы
    0
    420883
    Короткометражка: «Свет». История девушки в мире тьмы

    Это отрывок из сценария полнометражного фильма, в котором мир погрузился во тьму. На планете, где почти не осталось ни одной живой души, выживает молодая девушка.

    Сериал «Фандорин»: приключения юного Бонда в современной Российской империи 6
    0
    240965
    Сериал «Фандорин»: приключения юного Бонда в современной Российской империи

    Смотреть дальше интересно. Как минимум чтобы понять, стоит оно того или нет.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить