Слух: Universal Pictures запустили в разработку лайв-экшн «Как приручить дракона»

Universal Pictures работают над игровым фильмом во франшизе «Как приручить дракона». Об этом сообщает инсайдер Giant Freakin Robot со ссылкой на свои надёжные источники, а также инсайдер Дэниел Рихтман.

Согласно этой информации, автор оригинальной трилогии Дин ДеБлуа выступит как режиссёр.

Неизвестно, будет ли киноадаптация ремейком первого «Как приручить дракона» или новым проектом, который расширит вселенную. СМИ отмечают, что благодаря развитию технологии визуальных эффектов и успеху мультфильма для Universal Pictures сейчас лучшее время для развития франшизы про драконов и викингов.

DreamWorks Animation выпустил мультфильм «Как приручить дракона» в 2010 году. Анимационный проект режиссёров Крис Сандерса и Дина Деблуа рассказывает о дружбе мальчика и дракона, которая смогла примирить двух заклятых врагов — викингов и драконов.