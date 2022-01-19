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    Новости

    СМИ: Бобби Котик покинет Activision Blizzard — и другие детали сделки с Microsoft

    19 января 2022
    19.01.2022
    2227
    1 минута на чтение
    СМИ: Бобби Котик покинет Activision Blizzard — и другие детали сделки с Microsoft

    С момента вчерашнего анонса о покупке Activision Blizzard со стороны Microsoft появилось очень много подробностей о 70-миллиардной сделке.

    Так что мы решили собрать все самое интересное в одной заметке.

    В официальном заявлении говорится, что Бобби Котик пока останется на посту генерального директора Activision Blizzard. Тем не менее, по данным The Wall Street Journal, стороны уже договорились, что после завершения сделки он оставит этот пост. Однако ему, как и другим топ-менеджерам, полагаются выплаты в случае смены руководства.

    Источники Bloomberg тоже подтвердили информацию об уходе Бобби Котика. Причем решение напрямую связано с чередой скандалов вокруг компании в последние месяцы. Также стало известно, что изначально Котик не хотел продавать ActiBlizz и пытался найти тех, кто предложит сумму побольше, но совет директоров оказался против.

    Еще одна интересная деталь — на фоне скандалов в компании Бобби Котик искал способы вновь расположить к Activision Blizzard аудиторию. Один из вариантов, который он рассматривал, — купить игровые СМИ вроде Kotaku или PC Gamer.

    Сам генеральный директор Activision Blizzard отметил, что Microsoft обратилась к нему как раз в тот момент, когда компания работала над планом по развитию новых направлений. Ресурсы Microsoft дадут компании много новых возможностей, в том числе на проекты по старым франшизам. К примеру, Бобби Котик хотел бы увидеть новую Guitar Hero. И объединение с условной EA не дало бы ActiBlizz нужных результатов.

    В свою очередь, глава Xbox Фил Спенсер намеревается добавить в программу Game Pass как можно больше игр Activision Blizzard. Кроме того, не все игры компании станут эксклюзивами Microsoft. В их числе, скорее всего, окажутся серии вроде Call of Duty, которые приносят очень много денег с продаж на PlayStation.

    Все эти игры доступны на разных платформах. И мы хотим дальше поддерживать эти игровые сообщества. Наша главная цель — сделать игры Activision Blizzard как можно доступнее, в том числе на мобильных устройствах.

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     Дмитрий Кинский |  18.01.2022

    Сумма сделки — 70 миллиардов долларов.

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