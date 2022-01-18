Microsoft покупает Activision Blizzard

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает, что Microsoft почти завершила сделку по покупке Activision Blizzard.

Сумма сделки оценивается в 70 миллиардов долларов.

По словам репортера Bloomberg Джейсона Шрайера, приобретение такой большой и влиятельной игровой компании явно может заинтересовать антимонопольную службу.

Не исключено, что это событие связано со скандалами внутри Activision.

Обновлено: информацию подтвердила Microsoft в своем блоге. Пока сделка не завершится, обе корпорации будут работать независимо друг от друга.

После Microsoft получит такие франшизы, как Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft и другие.

При этом Бобби Котик останется на посту генерального директора Activision Blizzard. Но он будет подчиняться лично Филу Спенсеру, который руководит Microsoft Gaming.